Procesy zapalne

Infekcje oczu wszystkich części budujących oko są najczęstszymi objawami niepożądanymi występującymi przy noszeniu soczewek kontaktowych. Dzieje się tak dlatego, że zakładanie soczewki kontaktowej jest zawsze ingerencją w środowisko oka, które charakteryzuje się specyficznymi warunkami, umożliwiającymi mu prawidłowe funkcjonowanie. Zawsze musi być odpowiednio nawilżone, by uchronić je przed zakażeniem. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wszelkiego rodzaju zapaleń, musisz pamiętać, by przy każdym założeniu soczewki, bardzo starannie dbać o higienę – tak by Twoje własne ręce nie były drogą, przez którą mogą dostać się do oka bakterie, wirusy lub grzyby chorobotwórcze.

Alergie i uczulenia

Soczewki kontaktowe zbudowane są z materiałów hipoalergicznych, czyli takich, które na przestrzeni populacji wywołują jak najmniej uczuleń. Nie wyklucza to jednak reakcji alergicznej. Szczególnie narażone są na nią osoby, które wiedzą, że są uczulone na niektóre substancje lub mają do nich skłonność. Oprócz soczewek, alergie mogą być wywoływane przez płyny, służące do ich pielęgnacji lub przez sztuczne łzy. Ważne jest zatem, by osoby nadwrażliwe, używały specjalnych preparatów dla alergików. Oczy są bowiem jedną ze stref w naszym ciele, która jest najbardziej podatna na uczulenia.

Niedotlenienie rogówki

Mimo iż obecnie stosowane soczewki wykonane są z najnowocześniejszych technologicznie materiałów i spełniają wszelkie wymagane normy, w pewien sposób ograniczają dostęp tlenu do rogówki. Uniemożliwiają jej przez to oddychanie i prawidłowy proces przemiany materii. Rogówka jest przez to gorzej odżywiona, łatwiej ulega uszkodzeniom mechanicznym i zakażeniom i wolniej się regeneruje.

Zespoły chorobowe związane z noszeniem soczewek kontaktowych

Ostre czerwone oko związane z soczewkami – jest to nazwa choroby, która może wystąpić w przypadku zbyt długiego noszenia soczewek lub omyłkowego pozostawienia soczewki w oku na noc. Zmiany sięgają aż do błony naczyniowej i wymagają kilkudniowej abstynencji od soczewek, by oko mogło się wygoić.

Zespół zbyt długiego noszenia – jest chorobą występującą u osób, które przekroczyły zalecony przez producenta czas noszenia soczewki. Leczenie polega na miejscowym nawilżaniu oka, zaprzestaniu noszenia soczewek, by umożliwić mu prawidłową odbudowę środowiska ochronnego.

Zespół zmęczonej rogówki – występuje u osób, które noszą soczewki od kilku lat. Zmiany są tutaj głębsze i wymagają dłuższego leczenia lub nawet całkowitej rezygnacji z noszenia soczewek.

