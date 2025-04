Alergie

Osoby ze skłonnością do alergii powinny zrezygnować z używania soczewek kontaktowych. Ograniczenie to nie ma miejsca w przypadku alergii sezonowych (np. na pyłki traw). Jeśli jednak wiesz, że jesteś uczulony na materiał, z którego wykonana jest soczewka lub na płyn służący do jej pielęgnacji, noszenie soczewek kontaktowych jest dla Ciebie zabronione.

Zaburzenia odporności i cukrzyca

Wszelkie choroby przebiegające z zaburzeniami odporności (wrodzonymi lub nabytymi) są przeciwwskazaniem do używania soczewek kontaktowych. Dzieje się tak ze względu na łatwość zakażeń podczas używania. Przez nieustanne drażnienie delikatnej powierzchni oka, staje się ona bardziej podatna na infekcje oczu. U zdrowych osób, które zapewniają oku odpowiednią pielęgnację nie stanowi to zagrożenia. U osób z niedoborem odporności, soczewka jest „otwartą bramą” dla bakterii lub grzybów chorobotwórczych. Analogicznie jest u cukrzyków – ich choroba sama w sobie predysponuje do zakażeń, dlatego nie powinni używać soczewek kontaktowych.

Zaburzenia hormonalne

Niektóre choroby związane z układem wydzielania wewnętrznego mogą być przeszkodą w noszeniu soczewek. Takim schorzeniem jest nadczynność tarczycy, która często daje objawy w postaci suchości gałek ocznych. Jeśli jednak choroba jest odpowiednio kontrolowana i leczona, nie musi być ewidentnym przeciwwskazaniem do noszenia soczewek. Decyzję w tej sprawie podejmuje okulista po konsultacji z endokrynologiem.

Wiek

Wiek może, ale nie musi być ewidentnym przeciwwskazaniem do noszenia soczewek kontaktowych. U bardzo młodych pacjentów (poniżej 9-tego roku życia) unika się stosowania soczewek ze względu na trudności w ich zakładaniu oraz zachowania przy tym należytej higieny oczu. Kwestia ta wymaga jednak rozważenia indywidualnego – zależy od samego dziecka oraz jego rodziców, którzy będą musieli stale nadzorować swoją pociechę. Jeśli jednak okulary są źródłem kompleksów u dziecka, soczewki mogą okazać się idealnym rozwiązaniem. Podobnie rzecz ma się w stosunku do osób starszych. Jeśli zachowują wystarczającą sprawność oraz nie mają przeciwwskazań wynikających z innych chorób przewlekłych, soczewki kontaktowe nie są dla nich zakazane.

Przeciwwskazania związane ze stylem życia

Jeśli Twoja praca wiąże się z przebywaniem w suchych pomieszczeniach (bardzo mocno ogrzewanych lub klimatyzowanych) albo w zapylonym środowisku, noszenie soczewek kontaktowych nie jest dobrym pomysłem. Takie otoczenie może bowiem powodować nadmierne wysuszenie błon śluzowych oka i zaburzać naturalną barierę ochronną oka, która musi być w pełni sprawna przy noszeniu soczewek.

