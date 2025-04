Zmętniała soczewka – główny winowajca zaćmy.

Soczewka jest kluczowym elementem budowy układu optycznego oka. Jest umieszczona tuż za źrenicą, kształtem przypomina nieco zaokrąglony i spłaszczony krążek. Soczewka umożliwia widzenie – skupia ona światło, padające na nasze oko, dzięki czemu może powstać prawidłowy obraz, odbierany przez nasze komórki wzrokowe. Prawidłowo soczewka jest elastyczna oraz przezroczysta. Z biegiem lat oraz pod wpływem innych czynników soczewka traci swoją przejrzystość, czego wynikiem jest właśnie zaćma. Fakt ten można przyrównać do patrzenia przez zamglone lub pokryte smugami okno – nie jesteśmy w stanie wyraźnie dostrzegać szczegółów tego, co jest za szybą. A w miarę zwiększania się intensywności zamglenia – przestajemy widzieć w ogóle.

Co się dzieje z soczewką z biegiem lat?

Wraz z upływem czasu, soczewka staje się coraz mniej elastyczna i coraz bardziej zmętniała – traci zatem swoje główne funkcje. Zmętnienia mogą pojawiać się w części centralnej soczewki, na jej obwodzie. Nie jesteśmy w stanie powstrzymać tego procesu, jest naturalną koleją rzeczy tak jak starzenie się wszystkich komórek naszego ciała. Okuliści są zdania, że każdy człowiek, który żyje bardzo długo, prędzej czy później zachoruje na zaćmę.

Co przyspiesza mętnienie soczewki?

Nasz styl życia bezpośrednio wpływa na stan soczewki. Nieprawidłowe odżywianie, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, częsta ekspozycja na słońce bez okularów ochronnych – te czynniki szczególnie niekorzystnie wpływają na stan soczewki. Możemy je oczywiście modyfikować, wzbogacając dietę o witaminę A, rzucając palenie papierosów, ograniczając spożywanie alkoholu i nosząc okulary ochronne ze odpowiednimi filtrami w słoneczne dni. Jednak są czynniki, których nie da się zmienić. Należy do nich bez wątpienia skłonność genetyczna – większa szansa na szybki rozwój zaćmy występuje u osób, w których rodzinie występowała ta choroba.

Czy to prawda, że zaćmę można usuwać dopiero, gdy całkowicie uniemożliwi widzenie?

Jest to pogląd, który funkcjonował w przeszłości, gdy metody operacyjne nie były tak nowoczesne i powszechne jak dzisiaj. Wiele starszych osób do tej pory wyznaje tą zasadę. Obecnie jest jednak uważana ona za błędną. Zaćmę należy operować jak najwcześniej – by polepszyć komfort życia i uniemożliwić całkowitą utratę wzroku, zarówno jeśli dotyczy ona młodszej osoby, jak i starszej. W przypadku gdy choroba pojawi się w jednym oku, nie należy też czekać, aż pojawi się w drugim, gdyż nie musi wcale do tego dojść.

