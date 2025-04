Czym jest ortokorekcja?



Świat widziany oczami dziecka to nieustanne szaleństwo barw i kształtów. Gdy jednak wzrok naszej pociechy przestaje nadążać za jej ruchliwością, stajemy przed klasycznym problemem – kupić dziecku okulary, czy zainwestować w szkła kontaktowe? Każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy. Na szczęście jest jeden sposób, który ma same zalety – ortokorekcja.

Sposobów korekcji wad wzroku (w tym krótkowzroczności) u dorosłych jest wiele: soczewki kontaktowe, laserowa korekcja, leczenie farmakologiczne czy okulary. Inaczej z problemem krótkowzroczności trzeba radzić sobie u dzieci, dla których noszenie okularów w szkole jest ciężkim przeżyciem.

Ortokorekcja eliminuje wszelkie ograniczenia związane z używaniem zwykłych szkieł korekcyjnych – dzięki niej można bez obaw biegać, pływać, skakać itp. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzieci prowadzą bardzo aktywny tryb życia, a z uwagi na swój wiek nie rozumieją, czym grozi złamanie zasad noszenia szkieł kontaktowych bądź okularów.

Metoda ortokorekcji jest przeznaczona dla osób z krótkowzrocznością do -5 dioptrii i astygmatyzmem do 1,5 dioptrii, w tym dla dzieci powyżej 10. roku życia. Stosuje się ją w celu poprawy wzroku i uwolnienia się od tradycyjnej korekcji w ciągu dnia.

Wystarczy na noc założyć dziecku soczewki OrtoK, by mogło się cieszyć pełną ostrością widzenia przez 16-18 godzin. Dodatkowym atutem metody jest to, że w wielu przypadkach spowalnia lub całkowicie zatrzymuje ona postęp wady. Ponieważ w okresie wzrostu i dojrzewania krótkowzroczność zwykle szybko postępuje, nie ma możliwości zastosowania procedur chirurgicznych.

Soczewki OrtoK



Soczewki mają bardzo skomplikowaną geometrię, złożoną z kilku stref o różnych krzywiznach, i wykonywane są z materiałów pozwalających na odpowiednią transmisję tlenu do rogówki, dzięki czemu ortokorekcja jest całkowicie bezpieczna, a efekty są trwałe i przewidywalne.

Zakładanie i zdejmowanie soczewek OrtoK powinno odbywać się pod czujnym okiem rodziców, którzy będą również przestrzegać zasad przechowywania i czasu noszenia „szkieł kontaktowych”. Po kilku miesiącach regularnego zakładania ortosoczewek rogówka będzie dłużej utrzymywała nadany kształt, a co za tym idzie – będzie można używać ich rzadziej.

Soczewki OrtoK produkuje amerykańska firma Paragon CRT®, która jest liderem w dziedzinie ortokeratologii. OrtoK posiadają certyfikaty FDA (Amerykańska Komisja ds. Żywności i Leków), ISO oraz CE i są stosowane w USA oraz krajach Unii Europejskiej.

Źródło: materiały prasowe PRS/mn