Co utrudnia widzenie ?



W gorący letni dzień powietrze tuż nad jezdnią jest cieplejsze niż kilka metrów wyżej. Powoduje to optyczne złudzenie kałuż, które znikają, gdy się do nich zbliżamy. Takie zjawisko to miraż dolny – rodzaj fatamorgany. Dodatkowo, przy silnym słońcu pojawiają się olśnienia. Wywołuje je światło spolaryzowane odbite od szosy, które jest bardzo intensywne, wydaje się mieć białą barwę i może oślepiać. Ile to razy przy silnym słońcu nie mogliśmy określić czy świeci się zielone czy czerwone światło?

Nasze widzenie wynika z możliwości przystosowania wzroku do konkretnego oświetlenia (dzień, noc, silne nasłonecznienie, zachmurzenie itp.). Następuje to dzięki zmianie średnicy źrenicy i „czułości” siatkówki. Dlatego możemy mówić o widzeniu dziennym, zmierzchowym i nocnym. Adaptacji oka doświadczamy kiedy prowadząc samochód musimy przystosowywać się do widzenia w bardzo różnych, często skrajnie trudnych warunkach, np. nocą we mgle lub przy słońcu nisko świecącym nad horyzontem.

Gdy niebo jest zachmurzone i pada deszcz widoczność jest gorsza niż w nocy. Na drobnych cząstkach cieczy albo ciał stałych zawieszonych w powietrzu promienie świetlne z lamp samochodowych ulegają silnej absorpcji i rozproszeniu, w konsekwencji czego pole widzenia skraca się niejednokrotnie do kilku metrów, a przed samochodem widzimy białą, oślepiającą, stożkową smugę światła. Należy więc zadbać o to, by poprawić jakość widzenia w warunkach niedostatecznej widoczności lub zminimalizować niekorzystny dla oczu wpływ olśnienia.

Jak temu zaradzić?



Nie trzeba chyba nikogo przekonywać jak ważne dla bezpieczeństwa podczas prowadzenia samochodu jest dobre widzenie. Nawet osoby, które nie wymagają korekcji wzroku potrzebują okularów odpowiednich do danych warunków. W dostępnych na rynku soczewkach okularowych wybór jest naprawdę duży i można wybrać takie, które dzięki swoim właściwościom poprawiają widoczność w różnych warunkach.

Jakie soczewki wybrać?

W słoneczne dni, o każdej porze roku, dobre będą np. soczewki fotochromowe, polaryzacyjne lub polaryzacyjno-fotochromowe. A jak działają?

Efekt fotochromowy polega na zmianie zabarwienia soczewki pod wpływem promieniowania UV. Im większe natężenie ultrafioletu, tym soczewka ciemniejsza. Odmianą szkieł fotochromowych, które reagują również na światło widzialne, dzięki czemu zmieniają swoje zabarwienie wewnątrz samochodu, są soczewki Transitions Xtractive. Należy pamiętać, że w aucie nie osiągną one tak dużego zaciemnienia jak na zewnątrz, bo szyby samochodowe całkowicie lub częściowo odcinają promieniowanie UV.

Natomiast filtry polaryzacyjne, wykorzystane w konstrukcji soczewek polaryzacyjnych, poprawiają kontrast widzenia, bo minimalizują olśnienia wywołane przez światło odbite.

Są też soczewki będące połączeniem soczewek fotochromowych i polaryzacyjnych, np. DriveWear. Mają one wklejony wewnątrz filtr polaryzacyjny oraz powierzchniowo wprowadzone związki fotochromowe, co sprawia, że zaciemniają się w samochodzie.

Powinniśmy też pamiętać, żeby kolor szkieł dobrać odpowiednio do panujących warunków. Jazda w bardzo słoneczny dzień wymaga soczewek ciemnych, bo chronią oczy przed nadmierną ilością światła. Natomiast żółte i pomarańczowe lub pokryte powłoką Blue Blocker rozjaśniają obraz, możemy nosić je w trudnych warunkach atmosferycznych podczas opadów czy mgły.

Nocą i w warunkach obniżonej widoczności nie wolno prowadzić w okularach zaciemnionych. Wtedy najlepiej ubrać okulary z antyrefleksem, który zwiększa przepuszczalność światła. Każdy optyk wskaże nam takie soczewki.

Warto zaznaczyć, że niezależnie od rodzaju wybranych okularów soczewki przeznaczone dla kierowców zawsze powinny mieć naniesioną powłokę antyrefleksyjną, bo gwarantuje ona dobrą jakość odwzorowania obrazu, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo, co jest szczególnie ważne w przypadku słabego oświetlenia.

Podczas prowadzenia samochodu raczej nie używajmy tzw. „okularów stojakowych”. Mogą one fałszować odczytywanie barw. Nie gwarantują likwidacji olśnień i dobrego widzenia w trudnych warunkach pogodowych.

Porad dotyczących doboru szkieł do jazdy samochodem udzieliła Pani Marta Karnicka.

Źródło: materiały prasowe/kr