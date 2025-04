Skalpel nie dla wszystkich?

Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Oznacza to że wzrasta ilość chorób związanych z wiekiem i postępującymi symptomami starzenia się.

Pomimo że jesteśmy w stanie wiele zainwestować, aby dzięki odpowiednim zabiegom medycyny estetycznej walczyć z oznakami upływającego czasu, to jednak pewne obszary związane z funkcjonowaniem naszego ciała przez dłuższy czas pozostawały poza zasięgiem skalpela czy lasera.

Reklama

Oczy zwierciadłem duszy

Jednym z takich obszarów jeszcze do niedawna pozostawały nasze oczy.

Możemy walczyć z „kurzymi łapkami”, czy z cieniami pod oczami wieloma dostępnymi metodami.

Jednak osłabiony i pogarszający się z wiekiem wzrok może z łatwością zdradzić naszą prawdziwą datę urodzenia. Wystarczy chwila, by ktoś zauważył jak mrużymy oczy, żeby dostrzec numer nadjeżdżającego autobusu, lub kiedy sięgamy po okulary, aby przeczytać menu w restauracji.

Czy możemy uchronić się przed zaćmą?

Aż 27 milionów ludzi na całym świecie cierpi na zaćmę. W tym aż ok. 800 tys. osób choruje w Polsce.

Można zatem przyznać, że zaćma jest nieuchronną chorobą związana z wiekiem, a nieleczona może prowadzić do ślepoty. Narażone są na nią szczególnie osoby powyżej 60. roku życia, choć liczba coraz młodszych chorych stale rośnie.

Zobacz też: Zaćma a styl życia

Jeśli nie okulary, to co?

Wszystkie objawy, zarówno krótkowzroczności, jak i starczowzroczności (czyli prezbiopii – pogorszenia widzenia z bliskiej odległości) powodują konieczność korekcji okularowej lub przeprowadzenia odpowiednio dobranego przez lekarza okulistę zabiegu.

W przypadku zaćmy możemy zdecydować się na zabieg jej usunięcia. Ponadto dostępne jest wszczepienie zaawansowanych technologicznie wewnątrzgałkowych soczewek, które skorygują krótkowzroczność, starczowzroczność czy astygmatyzm.

Zastosowanie tego typu soczewek pozwala cieszyć się dobrym wzrokiem bez konieczności używania okularów.

Jak działają soczewki wewnątrzgałkowe?

Soczewki te zawierają specjalny filtr, który zabezpiecza wnętrze oka przez niekorzystnym działaniem światła ultrafioletowego i niebieskiego. Zmniejsza to w istotny sposób ryzyko wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej (AMD), która często pojawia się z wiekiem.

Soczewki zaawansowane technologicznie mają przewagę nad zabiegami laserowymi, dlatego że chronią pacjenta wystąpieniem zaćmy w przyszłości.

Soczewki wewnątrzgałkowe – komfort dla pacjenta

Najnowszą i najskuteczniejszą techniką usuwania zaćmy jest fakoemulsyfikacja ultradźwiękami i wszczepienie soczewek wewnątrzgałkowych.

Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym i trwa ok. 20 min. Poprawa widzenia następuje już po kilku dniach od zabiegu.

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów soczewek produkowanych z wysokiej jakości materiału akrylowo hydrofobowego, posiadającego biozgodność z tkankami oka oraz dobrze przylegającego do torebki soczewki. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko powikłań pooperacyjnych.

W celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do zabiegu – pacjent przechodzi specjalistyczne badania kwalifikacyjne. Zabieg wykonywany jest tydzień po otrzymaniu wyników badań.

Reklama

Nadzieja dla chorych na zaćmę

Poddanie się takiemu zabiegowi daje osobom chorującym na zaćmę możliwość rozpoczęcia nowego etapu – pacjenci cieszą się doskonałym wzrokiem, co znacznie zwiększa komfort ich życia.

Źródło: materiały prasowe Alcon/jg

Zobacz też: Zaćma starcza – co powinieneś o niej wiedzieć?