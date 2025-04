fot. Fotolia

Obawa przed soczewką



Wiele osób, słysząc nieraz przeróżne plotki o soczewkach, podchodzi do nich z dystansem. Jednakże zdecydowana większość z popularnych przekazów jest nieprawdą, jak np. mit o tym, że soczewka może przemieścić się za gałkę oczną – jest to fizycznie niemożliwe.

Obawiamy się także zakładania soczewki – „że wsadzamy palce do oka”, „że zakładanie jest trudne”, „że może sprawiać ból”. Aplikacja soczewki kontaktowej na początku może być nieco kłopotliwa ze względu na brak wprawy, ale już po kilku dniach cały proces aplikacji ograniczymy do kilku sekund.

Często można także słyszeć opinie, że soczewki kontaktowe powodują infekcje, co jest oczywiście nieprawdziwą tezą, wystarczy zachować podstawowe zasady higieny (zawsze czyste ręce, codzienna dezynfekcja soczewek specjalnym płynem i dokładne czyszczenie soczewki, regularna wymiana) – wtedy żadna infekcja nam nie grozi. Należy bardzo ściśle przestrzegać wskazówek specjalisty, który aplikował soczewki kontaktowe, a na pewno nic złego się nie będzie działo z naszymi oczami.

Zaczynamy nosić soczewki



Soczewki kontaktowe powinien dobrać specjalista – lekarz okulista lub optometrysta. Podczas wizyty w gabinecie soczewki kontaktowe dobierane są indywidualnie dla każdego pacjenta. Specjalista także nauczy zakładania, zdejmowania oraz pielęgnacji soczewek kontaktowych.

Bardzo ważne jest, aby pierwsza para soczewek była zaaplikowana w gabinecie. Wtedy mamy pewność, że mamy dobrane i dopasowane soczewki idealnie dla naszych oczu. Warto podkreślić, że podczas wizyty pacjent powinien otrzymać bezpłatnie soczewki próbne, które po przenoszeniu określonego czasu musi skontrolować specjalista w gabinecie – wtedy mamy 100% pewność, że nie ma żadnych przeciwwskazań do noszenia soczewek kontaktowych.

W sieci taniej



Wśród wielu osób panuje przekonanie, iż soczewki kontaktowe są drogie. To prawda, że w salonach optycznych ceny soczewek kontaktowych mogą być wysokie, jednak ten problem znika, gdy decydujemy się na zakupy w internecie.

– Kupowanie soczewek w sklepie internetowym może wyjść dwa, a nawet trzy razy taniej. Z czego to wynika? Otóż e-sklepy nie ponoszą wysokich kosztów wynajmu oraz utrzymania przestrzeni handlowej. Dodatkowo nie ograniczają się wyłącznie do sprzedaży produktów wiodących dużych marek, jak to robią sieciowe sklepy okulistyczne. Sprowadzają produkty różnych producentów, jakościowo nieróżniące się od popularnych, uznanych soczewek. Pozwala to także na uatrakcyjnienie asortymentu i danie konsumentowi możliwości wyboru produktu lepiej dopasowanego do oka – mówi Wojciech Kyciak z firmy Bezokularow.pl.

