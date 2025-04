Jak właściwie dopasować soczewki?

Pierwsze podejście do soczewek kontaktowych wymaga wizyty u okulisty. W żadnym wypadku nie możemy na własną rękę kupić szkieł i założyć ich bez wykonania niezbędnych badań. Najpierw należy ustalić z wysoką dokładnością stopień wady wzroku. Siła soczewki kontaktowej powinna być nieznacznie mniejsza niż nasza wada wzroku. Następnie trzeba ustalić promień krzywizny rogówki. Pozwoli on na dobranie soczewki tak, aby noszenie jej było jak najbardziej komfortowe.

Prawidłowe korzystanie z soczewek kontaktowych

Soczewki kontaktowe to wygoda, prostota, estetyka i swoboda. Ale jak się okazuje ten luksus wymaga włożenia sporego nakładu pracy. Osoby noszące soczewki kontaktowe muszą odpowiednio dbać o higienę oczu. Pierwszą i najważniejszą złotą zasadą jest czystość. Zakładanie i zdejmowanie soczewek wymaga nienagannego umycia rąk. Miejsce, w którym wykonywane są te czynności, też powinno być czyste. Kolejnym krokiem to odpowiednie nawilżanie zarówno własnego oka, jak i samych soczewek.

Soczewki kontaktowe – potencjalne zagrożenia

Chociaż współczesne możliwości techniczne pozwalają na stworzenie materiału neutralnego dla oka oraz niemal idealnego dopasowania soczewki do ludzkiej rogówki, to wciąż soczewki kontaktowe stanowią materiał obcy dla naszego oka i nie są całkowicie obojętne dla naszego zdrowia. Rogówka stanowi najbardziej wrażliwą część oka u wszystkich ssaków. Jakiekolwiek jej podrażnienie nie tylko wywołuje ogromny ból, ale może prowadzić także do zapalenia i zakażenia.

Kto nie może nosić soczewek kontaktowych?

Większość osób może z powodzeniem nosić soczewki kontaktowe. Są one narażone jedynie na podrażnienia i zapalenia wynikające z własnych zaniedbań higienicznych. Niektóre choroby ograniczają jednak swobodę stosowania soczewek kontaktowych. Do chorób tych należą alergie, zaburzenia odporności, cukrzyca i zaburzenia hormonalne.

Soczewki kolorowe

Pierwsze soczewki przeznaczone były jedynie do korekcji wady wzroku. Gdy jednak dopracowano technikę produkcji do maksimum, postanowiono zadbać także o estetykę. Skorzystano ze specyficznej lokalizacji soczewki i wytworzono soczewki, które zmieniają kolor oczu. Następnie kolorowe soczewki zaczęły być dostępne również dla osób bez wady wzroku.

