Okulary przeciwsłoneczne kocha każda kobieta. Dodają nam szyku, elegancji i aury tajemniczości. Niestety większość z nas kupuje je w sieciówkach, które oferują nowoczesny design w niskiej cenie. Niestety ich jakość pozostawia wiele do życzenia.

Na co powinnyśmy zwracać uwagę decydując się na nowy nabytek do naszej kolekcji? Przede wszystkim - dla zdrowia własnych oczu - powinnyśmy zaopatrywać się w okulary w salonach optycznych. Uzasadniamy, dlaczego...

Na co zwracać uwagę przy zakupie okularów przeciwsłonecznych?

Każde okulary przeciwsłoneczne powinny chronić przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Zanim zdecydujesz się na zakup dopytaj również w salonie optycznym, czy posiadają filtry polaryzacyjne niwelujące złośliwe odblaski.

Kolejnym ważny aspektem jest wygoda noszenia danego modelu. Okulary nie powinny uciskać ani w obrębie nosa, ani za uszami. Jeśli masz wadę wzroku, możesz zamówić u optyka okulary przeciwsłoneczne, które jednocześnie będą korygować twój wzrok.

Jesteś ciekawa, co na ten temat ma do powiedzenia ekspert marki Belutti? Koniecznie obejrzyj nasze video i wysłuchaj, na co jeszcze powinnaś zwracać uwagę!

