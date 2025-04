Jak powinna wyglądać wizyta u optyka?

Każdy, kto decyduje się na okularową korekcję wzroku, powinien w salonie optycznym powiedzieć, czym się zajmuje zawodowo, jakie ma hobby, jaki typ oprawy preferuje oraz jak lubi nosić okulary. Tylko wtedy specjalista będzie mógł dobrać okulary właśnie dla niego.

- Dzisiaj już nie tylko wielkość wad wzroku decyduje o wyborze okularów. Inne szkła zaproponujemy do okularów dla dzieci, czy osób w średnim wieku, inne dla kierowców, a jeszcze inne np. dla narciarzy lub tych, którzy dużo czasu spędzają przed komputerem. Teraz szkła są naprawdę zindywidualizowane – mówi optyk Anita Krawaritis.- Każde z nich jednak polecamy z antyrefleksem bo zwiększa on ilość światła docierającego do oczu przez co widzimy lepiej.

Indywidualny dobór okularów

Dla dzieci najodpowiedniejsze będą szkła plastikowe, bo ich okulary muszą być przede wszystkim lekkie i nietłukące. Natomiast osoba w średnim wieku będzie prawdopodobnie potrzebowała okularów gwarantujących dobre widzenie na każdą odległość, bo albo do wady wzroku, którą ma, dołączyły się problemy z widzeniem z bliska, albo problemy te pojawiły się, mimo że do tej pory osoba ta nie miała żadnej wady wzroku.

Okulary wysokoindeksowe – co to takiego?

Przy wysokich wadach wzroku najlepiej wybrać szkła o współczynniku załamania światła, większym niż 1,5, popularnie nazywanymi szkłami pocienionymi, o większym indeksie (wysokoindeksowe).

- Światło padając na soczewkę okularową załamuje się. O wielkości tego załamania decyduje między innymi tzw. indeks materiału, z którego wykonana jest soczewka. W optyce okularowej najczęściej do produkcji soczewek używa się materiałów o indeksie 1,5. Jednak w przypadku wysokich wad wzroku zaleca się soczewki o indeksach wyższych - 1,6, 1,7, 1,8 i 1,9 - mówi Marta Karnicka specjalista technolog-fizyk z JZO.

- Dzięki zastosowaniu materiałów o wyższym indeksie szkła mogą być lżejsze, cieńsze na krawędziach (co jest istotne w minusach) albo w środku soczewki (ważne w plusach). Są to szkła znacznie bardziej estetyczne od tradycyjnych. Dzisiaj „denka" to już przeszłość – dodaje.

Żeby więc wybrać dla siebie jak najlepsze okulary, podajmy optykowi jak najwięcej informacji, otrzymamy wtedy produkt w pełni dopasowany do naszych potrzeb i oczekiwań.

