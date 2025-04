Okulary "opływowe"

Specjalnie z myślą o miłośnikach sportu projektowane są oprawy, które doskonale dopasowują się do kształtu twarzy. Dzięki temu można ograniczyć ilość promieni UV, docierających do oka. Konstrukcja ta gwarantuje solidność oraz komfort użytkowania – okulary po prostu nie będą się zsuwać, np. w czasie biegu.

Korekcyjnie - będzie ciężko

Jeśli jednak nosimy szkła korekcyjne, możemy mieć problem. Będzie to miało miejsce szczególnie, gdy nie przywiążemy odpowiedniej wagi do zakupu okularów sportowych ze szkłami korekcyjnymi wysokiej jakości i o odpowiedniej konstrukcji. Silna krzywizna wywołuje bowiem liczne zakłócenia widzenia w soczewkach niedostosowanych do takich opraw.

Dlatego przy zamawianiu okularów warto upewnić się, że wytwórca soczewki podczas jej produkcji weźmie pod uwagę czynnik krzywizny oprawki. Takie rozwiązania są już dostępne na rynku i zdecydowanie warto w nie zainwestować – inaczej zamiast korygować wadę wzroku, możemy sobie tylko zaszkodzić.

Wytrzymałe w każdych warunkach

Oczywiście nie tylko oprawki mają wpływ na jakość i trwałość okularów. Warto zwrócić uwagę, aby soczewki w okularach sportowych były nie tylko lekkie, ale także wytrzymywały uderzenia itp. – nie wiadomo, kiedy się przewrócimy, uderzymy, czy nawet zderzymy z innym zawodnikiem.

Miłośnicy sportów rowerowych czy żeglarstwa powinni zastanowić się nad szkłami polaryzacyjnymi. Soczewki polaryzacyjne zredukują ilość oślepiającego światła, odbitego przez takie powierzchnie, jak np. asfaltowa jezdnia czy tafla wody, co zwiększy nasze bezpieczeństwo. Z tego względu te soczewki są polecane np. kierowcom.

