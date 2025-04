Ochrona przed promieniowaniem UV

Soczewki fotochromowe są innowacyjnym rozwiązaniem w ochronie oczu przed promieniami UV. Ich zaletą jest to, że podczas intensywnego słońca zmieniają swoje zabarwienie. Dzięki temu ułatwiają korzystanie z okularów zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach. Najnowsze produkty tego typu potrafią w ok. 30 sekund zmienić barwę od prawie całkowicie przezroczystej do ciemnej. Dzięki temu zamiast dwóch par okularów w słoneczne dni wystarczy nam tylko jedna.

Reklama

Oszczędzisz w optyku – zapłacisz okuliście

Co tak naprawdę jest najważniejsze przy zakupie okularów – zarówno tych modnych, jak i sportowych czy zwyczajnie użytkowych? Uświadomienie sobie, że oszczędzanie, nawet na szkłach przeciwsłonecznych, raczej nam się nie opłaci i że nawet, jeśli nie mamy wady wzroku, powinniśmy je zamawiać u optyka.

Najtańsze soczewki mogą nam bowiem jedynie zaszkodzić, a parę zaoszczędzonych teraz złotych będzie kwotą nieporównywalnie małą do tych, jakie będziemy musieli przeznaczyć na leczenie chorób oczu i wad wzroku w przyszłości. Pamiętajmy również, że to nie oprawki ochronią nasze oczy – bezpieczeństwo zapewnią jedynie odpowiednie soczewki okularowe.

Zobacz też: Okulary sportowe – kolorowe szkła

Reklama

Okulary do jazdy na rowerze

Specjalnie z myślą o miłośnikach sportu projektowane są oprawy, które doskonale dopasowują się do kształtu twarzy. Dzięki temu można ograniczyć ilość promieni UV, docierających do oka. Konstrukcja ta gwarantuje solidność oraz komfort użytkowania – okulary po prostu nie będą się zsuwać, np. w czasie biegu.

Jeśli jednak nosimy szkła korekcyjne, możemy mieć problem. Będzie to miało miejsce szczególnie, gdy nie przywiążemy odpowiedniej wagi do zakupu okularów sportowych ze szkłami korekcyjnymi wysokiej jakości i o odpowiedniej konstrukcji. Silna krzywizna wywołuje bowiem liczne zakłócenia widzenia w soczewkach niedostosowanych do takich opraw.

Oczywiście nie tylko oprawki mają wpływ na jakość i trwałość okularów. Warto zwrócić uwagę, aby soczewki w okularach sportowych były nie tylko lekkie, ale także wytrzymywały uderzenia itp. – nie wiadomo, kiedy się przewrócimy, uderzymy, czy nawet zderzymy z innym zawodnikiem.

Miłośnicy sportów rowerowych czy żeglarstwa powinni zastanowić się nad szkłami polaryzacyjnymi. Soczewki polaryzacyjne zredukują ilość oślepiającego światła, odbitego przez takie powierzchnie, jak np. asfaltowa jezdnia czy tafla wody, co zwiększy nasze bezpieczeństwo. Z tego względu te soczewki są polecane np. kierowcom.

- Dlatego przy zamawianiu okularów warto upewnić się, że wytwórca soczewki podczas jej produkcji weźmie pod uwagę czynnik krzywizny oprawki – mówi Monika Krygier

z firmy JZO. – Takie rozwiązania są już dostępne na rynku i zdecydowanie warto w nie zainwestować – inaczej zamiast korygować wadę wzroku, możemy sobie tylko zaszkodzić.

Zobacz też: Okulary i soczewki do pracy przy komputerze

Źródło: kwartalnik IZOPTYKA , www.jzo.com.pl