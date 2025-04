Jeszcze nikt nie wpadł na pomysł, żeby po złamaniu ręki pójść do dentysty, zamiast do ortopedy, a jednak w temacie oczu postępujemy irracjonalnie – szczególnie w kwestii okularów przeciwsłonecznych. Traktujemy je jak akcesorium, które jest jednosezonowym dodatkiem do stroju, a nie ochroną dla oczu.

Blokuj, chroń i sprawdzaj



Okulary przeciwsłoneczne mają blokować dostęp do oczu wszystkich fal o długości poniżej 400 nanometrów. Okulary z takimi soczewkami powinny mieć informację „UV 400”. Najlepszą ochronę zapewniają szkła brązowe, bursztynowe, zielone i szare.

Warto sprawdzić czy na metce jest oznaczenie CE świadczące o tym, że mają filtr pochłaniający ultrafiolet oraz informacja o stopniu zaciemnienia soczewki od 0 do 4. Pewną ochroną jest również wielkość szkieł i kształt oprawki – im większe szkła i zabudowane oprawki, tym mniej światła trafi do oczu.

Do wyboru do koloru



W klimacie umiarkowanym najlepiej wybierać soczewki brązowe, szare, grafitowe lub zielone, szkła o 3 poziomie zabarwienia. Im ciemniejsza soczewka, tym mniejsza przepuszczalność światła.

Bardzo ciemne szkła (tzw. 4) przeznaczone są do maksymalnie intensywnego oświetlenia, na przykład podczas górskiej wędrówki, w rejonach o klimacie zwrotnikowym lub podzwrotnikowym. Na pewno nie są to okulary dla kierowców, ponieważ według norm europejskich, nie można prowadzić pojazdu mechanicznego w soczewkach pochłaniających ponad 92% promieniowania widzianego. Osoba prowadząca pojazd w takich okularach nie będzie widziała, czy światło na skrzyżowaniu jest czerwone, czy zielone. Soczewki pomarańczowe, różowe lub żółte o 2 poziomie zaciemnienia można nosić w pochmurny dzień lub w warunkach sztucznego oświetlenia.

Czy to oznacza, że trzeba mieć kilka par okularów słonecznych?

Nie, pod warunkiem że dobierze je specjalista. Jeśli masz wątpliwość, czy twoje okulary mają odpowiednie filtry, nie pozostaje nic innego jak wybrać się do salonu optycznego i to sprawdzić – bezpłatnie! Warto pamiętać, że okulary przeciwsłoneczne oprócz podstawowej roli – ochrony przed szkodliwym promieniowaniem – są również barierą dla drobinek piasku, kurzu i wiatru. I najważniejsze, niska ani wyjątkowo wysoka cena nie zawsze nie idzie w parze z jakością… dlatego niezbędna jest pomoc fachowca.

