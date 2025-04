Dobre szkła są odporniejsze



Wybierając szkła okularowe, warto zastanowić się nad zamówieniem do nich specjalnych powłok, które zwiększą ich wytrzymałość. Powłoki antyrefleksyjne są konstruowane z kilku warstw – m.in. odpowiadających za dodatkowe utwardzenie i odporność na szczególnie trudne do uniknięcia mikro zarysowania. Mogą też ułatwiać czyszczenie szkieł w okularach, zmniejszać ilość refleksów świetlnych oraz elektrostatyczność, co ogranicza przyleganie drobnych zabrudzeń.

Dobre i złe czyszczenie okularów

Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, że rzadkie, ale intensywne czyszczenie okularów przynosi efekt odwrotny, niż zamierzamy. Soczewki należy czyścić często i delikatnie – w przeciwnym wypadku możemy doprowadzić do nieodwracalnych zarysowań, które po prostu będą przeszkadzać nam w patrzeniu. Powinniśmy także używać miękkich ściereczek z mikrofazy – chusteczki higieniczne czy rąbek koszuli mogą uszkodzić szkło.

Pamiętajmy, że nigdy nie wolno czyścić soczewek na sucho! Za każdym razem należy użyć bieżącej wody oraz odpowiedniego detergentu. Może to być np. delikatne mydło (nie zaleca się chemii gospodarczej), ale najbardziej skuteczny i najbezpieczniejszy będzie specjalny środek, dostępny w punktach optycznych.

Diabeł tkwi w nawykach



Uważajmy także, aby nieprawidłowy uchwyt podczas czyszczenia nie spowodował zniszczenia oprawek.

Złe nawyki są częstą przyczyną odkształcenia oprawy okularowej także podczas najbardziej chyba prozaicznej czynności – zdejmowania i zakładania okularów. Kto bowiem pamięta o zasadzie, że okulary należy chwytać obiema rękami w połowie długości zauszników? A zniekształcone okulary, zamiast korygować nasz wzrok, mogą jeszcze bardziej pogłębić wadę.

Jeśli już zdarzy nam się, że oprawki zostaną odkształcone, nie próbujmy naprawiać ich sami! To zadanie dla optyka.

Okulary na stoliku

Odpowiedni chwyt to zresztą nie jedyny nawyk, który powinniśmy w sobie wyrobić, jeśli chcemy, aby okulary służyły nam przez lata. Odkładanie ich szkłami do dołu, albo długotrwałe wystawianie na działanie promieni słonecznych (np. na desce rozdzielczej samochodu) również zmniejsza żywotność naszych „drugich oczu”. Soczewki nie powinny być narażone na gwałtowne zmiany temperatury, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na ich wewnętrzną strukturę oraz trwałość powłok uszlachetniających. Najlepiej przechowywać je w sztywnym futerale wyłożonym miękkim materiałem.

Musimy zdać sobie sprawę, że odpowiednia pielęgnacja soczewek w naszych okularach to nie tylko kwestia estetyki. Ich stan ma bowiem wpływ na nasze zdrowie. Warto więc przy zakupie szkieł zainwestować w wartościowy produkt, by potem niepotrzebnie nie wydawać pieniądzy na wymianę soczewek.

