Na rower wsiadam wtedy, kiedy odwiedzam rodzinne strony albo Mazury, bo lubię jeździć po lesie. Najlepiej w towarzystwie ukochanego lub znajomych. Podczas takich kilkugodzinnych wypraw słuchamy śpiewu ptaków, obserwujemy przyrodę, przystajemy, aby spróbować poziomek lub malin. Bo te z lasu są najsmaczniejsze.

Marzena Słupkowska, Dziennikarka, TVP 1



Nie ma to jak rower. Modeluje sylwetkę, dodaje wigoru i zdrowia. Chcesz zadbać o kondycję w sposób miły, łatwy i przyjemny? Wskakuj na rower! Długi weekend majowy to idealna pora na rowerową wycieczkę, także w rodzinnym gronie.

Chyba nie ma takiej osoby, która nie lubiłaby jeździć na rowerze. Można po prostu wsiąść na niego i jechać przed siebie. Albo połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli podczas wycieczki zwiedzić ciekawe miejsca w okolicy, bo przecież wszędzie takie są.

Co daje rower. Poprawia pracę układu oddechowego i krążenia. Równomierny wysiłek sprzyja dotlenieniu organizmu. Rośnie liczba uderzeń serca na minutę, krew zaczyna szybciej krążyć i organizm dostaje więcej tlenu. Pedałowanie wzmacnia mięśnie nóg, a także grzbietu i brzucha, pomaga rozruszać stawy biodrowe i kolanowe.

Jak się przygotować do drogi? Trzeba nasmarować łańcuch, wyregulować hamulce i przerzutki, dopasować siodełko do wzrostu, sprawdzić, czy oświetlenie jest sprawne. Wycieczka może przecież przedłużyć się do wieczora. Warto zabrać ze sobą niezbędne klucze, zapasową dętkę, łatki. Druga ważna sprawa to odpowiedni ubiór. Najlepiej ubrać się na cebulkę i koniecznie zadbać o wygodne spodenki. Poszukaj takich ze specjalną wkładką, która zapobiega obtarciom i odparzeniom. Pod te spodenki nie wkłada się już bielizny. Na chłodniejsze i wietrzne dni sprawdzi się specjalna kolarska bluza z nieprzewiewnych, termicznych tkanin typu windstopper. Buty powinny być lekkie z twardą podeszwą. Nie zapomnij o kasku, który może uchronić przed urazem głowy i mózgu w razie wypadku. Ważne, by kask był dobrze dopasowany. Przód musi zakrywać czoło, a paski z taką samą siłą obejmować głowę. Warto też zadbać o oczy i mieć w zanadrzu okulary z filtrem (UVA i UVB), najlepiej z poliwęglanu.

A jeśli z dzieckiem? Trasa nie powinna być trudna, choć może być długa. Jeśli będziecie robić częste postoje, to ośmiolatek poradzi sobie z 30 km dystansem. Ważne, by dziecko miało rower dobrze dopasowany do wzrostu. Zbyt dużym rowerem trudno się kieruje, źle też wpływa na postawę i powoduje ból mięśni.

Schudniesz!

Jazda na rowerze znakomicie pomaga zrzucić zbędne kilogramy. Podczas wolnej jazdy przez godzinę tracimy ok. 300 kcal, szybkie pedałowanie gwarantuje spalenie ok. 600 kcal na godzinę, czyli tyle samo, ile możemy zgubić, biegając lub wchodząc po schodach. W dodatku to sport bezpieczny, nie obciążający nadmiernie organizmu. Mogą go uprawiać nawet ci, którzy mają problemy z sercem.



Ćwicz na zdrowie

Aby uniknąć nieprzyjemnych zakwasów, warto wcześniej poćwiczyć jazdę na sucho, by przede wszystkim wzmocnić mięśnie nóg. To one podczas jazdy są najbardziej eksploatowane.

Ćwiczenie rozciągające: Stań w rozkroku, dłonie oprzyj na biodrach. Nie odrywając stóp od podłoża, wykonuj krążenia biodrami. Powtórz 10 razy. Po zejściu z roweru warto powtórzyć te ćwiczenia. Jeśli nie lubisz ćwiczyć, możesz rozgrzewkę zastąpić szybkim marszem.

Dobierz rower i akcesoria

Na polne drogi: górski, tzw. cross-country. Ma dość duże koła, szerokie opony. Nadaje się do jazdy po nierównym terenie, po asfalcie i polnych drogach. Wygodny, pozwala zachować bardziej wyprostowaną pozycję ciała. Najlepszy dla początkujących i osób z problemami zdrowotnymi.

Do jazdy po mieście: miejski. Jest dość ciężki, ma cienkie opony, wysoko uniesioną kierownicę, bez przerzutek. Najlepszy do jazdy po płaskiej i twardej nawierzchni. Dobry dla osób, które mają problemy z kręgosłupem.

Na bite drogi: trekkingowy. To coś pośredniego między kolarzówką a rowerem górskim. Ma dość duże koła, szerokie opony. Nadaje się do jazdy po nierównym terenie, po asfalcie i bitych drogach. Wygodny, pozwala zachować bardziej wyprostowaną pozycję ciała.

Dla rozrywki i wyczynów: tzw. FR – rower freeridowy. Lekki, ale bardzo wytrzymały i z dobrą amortyzacją.

Pomysłowe zabawy

Zbieramy skarby: Zbierajcie ciekawe kamyki, ptasie pióra, polne kwiatki... Najciekawsze łupy zabierzcie do domu. Kwiatki możecie np. wstawić do wazonu lub zasuszyć, kamyki włożyć do akwarium, a piórka przywiązać do nitki i powiesić w oknie.

Karmimy ptaki: Zróbcie karmnik dla ptaków np. z kartonów po napoju. Wsypcie do niego suszone owoce, ziarno, orzechy i pojedźcie na spacer poszukać odpowiedniego drzewa. Codziennie odwiedzajcie karmnik, żeby nasypać nową porcję jedzenia - to doskonały pretekst, aby wsiąść na rower!

Aleksandra Barcikowska

Małgorzata Świgoń

Anna Grzelczak