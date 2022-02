Ból głowy u dziecka – co oznacza i co robić, gdy się pojawia?

fot. Adobe Stock, proimagecontent

Bóle głowy u dzieci występują często. Na dolegliwość może skarżyć się już kilkuletnie dziecko. Najczęściej jednak problem bólów głowy pojawia się u dzieci w wieku dojrzewania. Tego symptomu nie wolno bagatelizować, ponieważ towarzyszy zarówno niegroźnym, jak i poważnym stanom.

Spis treści:

Najczęściej zgłaszanym typem bólu głowy u dziecka jest ból głowy w okolicach czoła, z przodu głowy. Jego przyczyn może być wiele, podobnie jak w przypadku dorosłych. Bóle głowy u dziecka mogą być spowodowane:

odwodnieniem organizmu,

niewyspaniem,

brakiem dostępu do świeżego powietrza,

zbyt długim wpatrywaniem się w ekran telewizora, komputera lub telefonu,

zapaleniem zatok lub przeziębieniem (ból głowy zwiastuje często chorobę),

nadciśnienie tętnicze.

Ból głowy u dziecka może mieć podłoże neurologiczne oraz emocjonalne (może być związany ze stresem w szkole), jeśli ma charakter nawracający. Jeśli dziecko chodzi do przedszkola lub żłobka, ból głowy może być też związany z zarażeniem owsikami, a jeśli dziecko jest w wieku szkolnym – możliwe, że ból głowy u dziecka jest objawem niezdiagnozowanej wady wzroku.

Ból głowy współwystępujący z bólem brzucha u dziecka często wskazuje na infekcję wirusową. Potwierdzają to inne objawy, które mogą wystąpić, takie jak: podwyższona temperatura, osłabienie czy bóle mięśniowe, a także objawy żołądkowo-jelitowe. W takiej sytuacji należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu dziecka, odpoczynku, można podać leki przeciwbólowe dostępne bez recepty.

Choć to może wydać się zaskakujące, ból brzucha u dziecka pojawia się przy zapaleniu ucha. Wtedy dziecko może także boleć głowa, zwłaszcza w okolicy ucha. Udajcie się do laryngologa. Lekarz obejrzy ucho specjalnym urządzeniem (otoskopem) i być może przepisze antybiotyk oraz inne leki.

Bóle głowy i bóle brzucha pojawiające się po posiłkach wskazują raczej na nietolerancje pokarmowe albo alergie pokarmowe. Takie rozpoznanie jest jeszcze bardziej prawdopodobne, gdy zauważysz na skórze dziecka wysypkę i będzie się ono skarżyć na swędzenie skóry. Jeśli podejrzewasz, że dziecko uczula jakiś pokarm, zapamiętaj po czym pojawiły się dolegliwości i udaj się do pediatry. Lekarz zleci dalsze badania.

Bóle głowy i ból brzucha u dziecka mogą mieć podłoże psychogenne. Najczęściej odpowiedzialny jest za to stres w szkole albo problemy w domu. W takich sytuacjach warto udać się do psychologa dziecięcego, który udzieli rodzicom wskazówek co do tego, jak pomóc dziecku.

Ból głowy u dziecka może też być następstwem uderzenia lub upadku – jeśli np. doszło do wstrząsu mózgu, wtedy mogą pojawić się wymioty. Bardzo niepokojące jest połączenie bólu głowy, wymiotów, gorączki i sztywności karku – jeśli te objawy występują jednocześnie, powinnaś zabrać dziecko do szpitala. Może okazać się, że to zapalenie opon mózgowych.

Wymioty mogą towarzyszyć bólowi głowy podczas infekcji (np. grypy), ale jeśli zostanie ona wykluczona, podejrzewa się wówczas inne problemy neurologiczne u dziecka. Diagnostyka zaczyna się od podstawowych badań krwi i moczu. Lekarz może skierować dziecko z bólem głowy na dodatkowe badania, np. elektroencefalografię, rezonans magnetyczny, tomografię komputerową.

Ból głowy u dziecka i biegunka najczęściej współwystępują w trakcie choroby – grypy żołądkowej lub zatrucia pokarmowego. Niekiedy to ból głowy jest następstwem problemów z układem trawiennym dziecka, weź pod uwagę:

alergię pokarmową,

nietolerancję pokarmową,

konsystencję i częstość wydalania stolców,

obecność krwi w stolcu.

Możliwe, że będą konieczne badania kału na obecność pasożytów układu pokarmowego: tasiemca, glisty ludzkiej, przywry, węgorka jelitowego. Ich obecność może też wywołać trudność we śnie, ospałość, wymioty.

Bóle głowy typu napięciowego są u dzieci bardzo częste. Szacuje się, że odpowiadają za połowę przypadków bólu głowy. Wynikają z napięcie psychicznego i fizycznego. Co charakterystyczne ból dotyczy całej głowy (a nie np. jednej strony, jak często ma to miejsce przy migrenie) i jest odczuwany jako uciskający, opasający (nie pulsuje). Dziecko nie ma przy tym nudności ani światłowstrętu. Napięciowy ból głowy może trwać 30 minut, ale zdarza się, że dokucza nawet kilka dni.

Pamiętaj, że napięciowy ból głowy u dziecka może wynikać nie tylko ze stresu, ale też z napięcia mięśni od złej postawy. Przeczytaj też: Stresowe bóle głowy

Jeśli ból głowy uniemożliwia dziecku funkcjonowanie, możesz złagodzić jego objawy, podając mu lek przeciwbólowy na bazie paracetamolu lub ibuprofenu. Pamiętaj o odpowiednim dawkowaniu leku i sprawdź jak dawkować ibuprofen u dzieci oraz jak podawać paracetamol dziecku.

Pamiętaj, że do 12. roku życia nie wolno podawać kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) pod żadną postacią (może powodować wystąpienie zespołu Reye'a).

Nim sięgniesz po tabletki przeciwbólowe, możesz wypróbować domowe sposoby na złagodzenie bólu głowy u dziecka. Zazwyczaj intuicyjnie wiemy, co nam pomaga, a co drażni i wzmaga ból głowy - u dzieci jest podobnie. Ból głowy powinien być łatwiejszy do zniesienia, jeśli:

położysz dziecko w zaciemnionym pokoju (zadbaj o to, by zasnęło),

będziesz stosować chłodne okłady (zwłaszcza gdy ból głowy u dziecka jest z przodu głowy),

podasz płyny: najlepiej wodę niegazowaną, ale można też podać słodzony napój.

Pamiętaj, że u nastolatków coraz częściej występują migrenowe bóle głowy zwłaszcza, jeśli rodzicom dziecka dokucza nawracający ból głowy tego pochodzenia. Wówczas konieczna jest konsultacja lekarska i przyjmowanie odpowiednich leków.

Do alarmujących sygnałów przy bólu głowy należą:

szybko i gwałtownie nasilający się ból,

wymioty,

długi czas trwania, nawracanie bólu,

towarzyszy mu sztywność karku, zaburzenia widzenia, równowagi lub świadomości,

niedowład,

wysoka gorączka.

Jeśli wykluczasz u dziecka grypę, przeziębienie, zatrucie pokarmowe czy jednorazowy spadek energii – obserwuj, czy ból głowy u dziecka ma charakter nawracający.

Jeśli nawracają epizody z bólem głowy z przodu głowy, na czubku głowy czy z tyłu, a dziecko nie może funkcjonować bez podania środka przeciwbólowego, powinnaś zabrać je do lekarza i przeprowadzić podstawowe, a później rozszerzone badania diagnostyczne.

Ból głowy u dziecka, któremu towarzyszą wymioty i biegunka, może być spowodowany odwodnieniem – te dodatkowe objawy zazwyczaj napędzają rodzicom strachu – lecz kiedy wymioty ustąpią, staraj się uzupełnić płyny u dziecka i to podpowie ci, czy ból głowy nie był konsekwencją początków odwodnienia.

Jeśli jednak te objawy nasilają się, nie zwlekaj i skontaktuj się z lekarzem i prawdopodobnie - udaj do szpitala celem podania kroplówki. Dzieci i młodzież bardzo szybko się odwadniają, a jest to wysoce niebezpieczne.

Jeśli dziecko skarży się na silny ból głowy, a nawet kilka dni wcześniej doznało urazu głowy (np. podczas lekcji w-f, upadku itp.), może to być objaw wstrząsu mózgu lub urazu. Należy to sprawdzić.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.03.2020.

Czytaj także:

Gorączka u dziecka – obalamy znane i mniej znane mity

Ból brzucha u dziecka – co oznacza i kiedy trzeba iść do lekarza

Gorączka u dziecka – jak zbić wysoką temperaturę, przyczyny gorączki, domowe leczenie

Jelitówka u dziecka – przyczyny, objawy, leczenie, szczepionka

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!