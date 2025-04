fot. Fotolia

Reklama

7 najczęstszych problemów w jamie ustnej

1. Afty

Piekące, czerwone plamki z żółtawym nalotem pojawiają się na wewnętrznej stronie policzków lub na powierzchni języka. Potrafią skutecznie uprzykrzyć dzień. Powody powstawania aft nie do końca są poznane, zwykle pojawiają się w wyniku długotrwałego stresu, spadku odporności, albo po kuracji antybiotykowej. Afty zwykle ustępują same, ale można przyspieszyć ich wyleczenie i zmniejszyć uciążliwe objawy. Z domowych metod można stosować antyseptyczne płukanki ziołowe np. z rumianku lub z mieszanek aptecznych. W aptekach dostępne są także preparaty w postaci żelu, który po naniesieniu na aftę chronią przed podrażnieniami i działają odkażająco.

- Zmiany w jamie ustnej, które długo się nie goją na pewno powinien zobaczyć stomatolog. Zajmie się nie tylko leczeniem, ale również zlokalizowaniem przyczyny powstawania aft. W gabinecie możemy zastosować ozonoterapię, czyli leczenie ozonem, który ma właściwości odkażające i stymuluje system odpornościowy, zabieg jest bezbolesny i trwa kilka-kilkanaście minut – radzi lek. stom. Monika Stachowicz z Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy w Warszawie.

2. Suchość w ustach

Suchość w ustach, to częsty problem i równie często ignorowany, chociaż przewlekły niedobór śliny naraża zęby na próchnicę, to niewiele osób próbuje z nim walczyć.

- Ślina jest pierwszą linią obrony zębów przed szkodliwymi czynnikami, czyli bakteriami i kwasami. Żeby zwiększyć wydzielanie śliny wystarczy żuć bezcukrową gumę do żucia lub taką z coraz popularniejszym cukrem brzozowym – ksylitolem, jeżeli problem nie znika, a dotyczy też np. oczu, to powinniśmy umówić się na wizytę u stomatologa – wyjaśnia dr Stachowicz.

Można również płukać usta przeznaczonymi do tego płynami, ale uwaga – bez alkoholu, który hamuje wydzielanie śliny.

3. Poparzone podniebienie

Plastikowe wieczka kawy na wynos nie ułatwiają sprawy, często bardzo gorący płyn parzy język i podniebienie, a pieczenie w tych wrażliwych okolicach utrzymuje się przez kilka dni. Czy można pomóc sobie szybciej?

- Ssanie kostek lodu, płukanie zimnym mlekiem lub roztworem połowy szklanki wody z ¼ łyżeczki soli, to sposoby domowe i powinny przynieść doraźną ulgę, można spróbować stosować tych samych preparatów, które są polecane przy aftach – radzi stomatolog.

4. Nieprzyjemny zapach z ust

Przyczyn nieświeżego oddechu może być kilka, jeżeli wykluczyliśmy choroby np. cukrzycę, czy problemy z nerkami, i jeżeli nie palimy, to głównym powodem prawdopodobnie jest nadmierny rozwój bakterii siarkowych.

- Zacznijmy od dokładnej higieny - mycie zębów po każdym posiłku, nitkowanie, płukanie, nie zapominajmy o powierzchni języka, gdzie też rozwijają się bakterie. Wzbogaćmy dietę o jabłka, marchewkę, zielone ogórki, które działają oczyszczająco, a nawet natkę pietruszki o właściwościach odkażających – radzi dentystka.

Zobacz także: Jak właściwie dbać o dziąsła?

5. Przebarwienia na zębach

Kawa, herbata, czerwone wino, papierosy. Co zrobić, żeby odzyskać naturalną biel zębów? Stomatolog może zaproponować kilka rozwiązań, przede wszystkim zaczyna się od usuwania osadów, czyli paskowania i scallingu, a potem dobiera się metodę wybielania zależnie od oczekiwanych efektów i przyczyn powstania przebarwień. Najpopularniejsze są dwa sposoby wybielania: nakładkowa i gabinetowa – światłem. Przy tej pierwszej dostajesz do domu indywidualne nakładki i strzykawki z wybielającym żelem, nakłada się je zwykle na noc lub na kilka godzin w ciągu dnia, zależnie od mocy żelu. Metoda wybielania światłem jest podobna, na zęby nakłada się żel wybielający z taką różnicą, że aktywuje się go specjalnym światłem, przez ten czas pacjent leży ok. godziny w gabinecie. Na trudne przebarwienia stosuje się licówki.

6. Krwawienie dziąseł

Zdrowe dziąsła nie krwawią i nie ma na to żadnej wymówki. Jeżeli zauważasz krew podczas szczotkowania, albo twoje dziąsła są obrzmiałe i bolą, może to być stan zapalny. Koniecznie zadbaj o właściwą higienę jamy ustnej. Używaj miękkiej szczoteczki i delikatnej pasty, a doraźną ulgę mogą przynieść ziołowe płukanki dostępne w aptekach. Jeżeli problem nie mija, to umów się do dentysty.

- Niepokojące objawy ze strony dziąseł mogą tylko groźnie wyglądać, często kobiety w ciąży mają problemy z dziąsłami, albo podczas menopauzy, a wiąże się to ze zmianami hormonalnymi zachodzącymi w ich ciele. Jednak, jeżeli cię to nie dotyczy, to może to być początek paradontozy, a ta nieleczona skutkuje utratą zębów – wyjaśnia lek. stom. Monika Stachowicz.

Reklama

7. Nadwrażliwość zębów

Słodkie, zimne lub gorące jedzenie lub napoje powodują ukłucie dotkliwego bólu? To może być nadwrażliwość. W szkliwie znajdują się mikrokanaliki, które pod wpływem różnych czynników np. mocnego szczotkowania lub kwaśnych potraw mogą się otworzyć, a wtedy drażniące czynniki docierają bezpośrednio do wrażliwej zębiny. Na nadwrażliwość dostępny jest szereg past do zębów w drogeriach, a w gabinecie stomatologicznym zaczyna się od fluoryzacji, czyli wzmocnienia szkliwa, trwa ok. 20 minut. Przy stosowaniu tych metod nadwrażliwość mija w kilka dni, a nieleczona może dokuczać nawet kilka tygodni.

Polecamy: 6 nawyków, które niszczą zęby