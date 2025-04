Skąd się bierze alergia?

Alergia jest niewłaściwą reakcją naszego układu immunologicznego na obce antygeny. Aby zaszła reakcja alergiczna z jej charakterystycznymi objawami klinicznymi musi wytworzyć się tzw. pamięć immunologiczna. Konkretne antygeny są zapamiętywane przez nasz układ immunologiczny, wytwarzane są specyficzne przeciwciała w klasie IgE i przy kolejnym kontakcie z antygenem w trybie reakcji natychmiastowej z mastocytów i komórek zasadochłonnych wyzwalana jest histamina i inne mediatory stanu zapalnego.

Na alergię na rośliny mogą cierpieć dzieci już od około 3 roku życia.

W trakcie naszego życia przebieg alergii może być zmienny, część objawów nasila się, część ulega wyciszeniu. Nowe alergeny mogą zacząć nas uczulać, jak również możemy się uodpornić na inne antygeny.

Jak atakują alergeny roślinne?

Alergeny roślinne przedostają się do naszego organizmu drogami oddechowymi, dlatego też reakcja po kontakcie z nimi najczęściej objawia się wodnistym katarem, skurczem dróg oddechowych i dusznością. Ponieważ śluzówki oka również mają styczność z antygenami przenoszonymi pod postacią aerozoli częstym objawem alergii roślinnej jest również zapalenie spojówek. Po bezpośrednim kontakcie z alergenem, np. po spacerze na łące, może pojawić się swędząca wysypka. Mogą wystąpić też objawy, takie jak ból głowy czy zatok.

Sezon wiosenno-letni nie sprzyja alergikom

Najgorszym okresem dla alergika jest okres od maja do sierpnia. Stężenie pyłków roślin jest wówczas najwyższe. Od stycznia do maja pylą drzewa i krzewy, stężenie antygenów traw (które uczulają najczęściej), zbóż i kwiatów jest najwyższe od maja do lipca. Średnio objawy utrzymują się od dwóch do trzech tygodni, po czym zupełnie ustępują i pojawiają się za rok o tej samej porze. Jak zatem przetrwać ten dość długi okres kiedy może wydawać się, że cała natura sprzysięgła się przeciwko nam?

Urlop czy ograniczony kontakt z naturą?

Niestety najprostszym, najbardziej skutecznym, a jednocześnie najczęściej niemożliwym do osiągnięciem rozwiązaniem, jest ograniczenie przebywania na zewnątrz w okresie najsilniejszego pylenia. Pomieszczenia, w których przebywamy najlepiej wietrzyć w godzinach nocnych, kiedy to stężenie pyłków w atmosferze jest mniejsze. Inne substancje wdychane w wysokim stężeniu (np. dym tytoniowy, mocne perfumy, spaliny samochodowe) mogą znacznie nasilać objawy alergii. Również niektóre produkty spożywcze mogą np. miód mogą zawierać duże ilości pyłków. Dobrym rozwiązaniem urlopowym może być wyjazd nad morze lub w góry, gdzie opóźniona wegetacja roślin sprawia, że w okresie wakacji stężenie pyłków może być niższe niż w innych regionach. W razie konieczności wykonywania prac na zewnątrz można stosować środki ochronne takie jak maseczki lub okulary ochronne. Warto również zapoznać się z kalendarzem pylenia roślin oraz śledzić informacje na temat stężenia pyłków w konkretnym dniu.

Jeśli podejrzewamy u siebie lub o swoich bliskich rekcje alergiczną, konieczne będzie udanie się do lekarza alergologa, który będzie w stanie określić jaki konkretnie antygen nas uczula i zalecić odpowiednie leczenie.