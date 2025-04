Podstawą rozpoznania atopowego zapalenia skóry (AZS) jest stwierdzenie u pacjenta co najmniej 3 z 4 głównych cech klinicznych choroby oraz minimum 3 cech mniejszych opisanych w kryteriach Hanifina i Rajki.

Niestety czasami przebieg choroby nie jest typowy, a badania dodatkowe nie są w stanie jednoznacznie potwierdzić diagnozę.

U 80% chorych występuje we krwi podwyższony poziom całkowitych przeciwciał klasy IgE. Poza tym występują wysokie stężenia tzw. swoistych IgE skierowanych przeciwko alergenom inhalacyjnym czy pokarmowym. Kolejną cechą, jest eozynofilia czyli podwyższona liczna eozynofili (jednego z rodzaju białych krwinek). Tę cechę możemy ocenić wykonując morfologię krwi chorego.

W diagnostyce atopowego zapalenia skóry bardzo istotnym elementem jest potwierdzenie cech atopii i diagnostyka towarzyszących chorób atopowych, takich jak astma oskrzelowa czy alergiczny nieżyt nosa.

W przypadkach wątpliwych ważna jest diagnostyka w kierunku innych chorób. Atopowe zapalenie skóry bywa mylone z wypryskiem kontaktowym, pieniążkowatym czy modzelowatym, czasem ze świerzbem lub świerzbiączką objawową.

Testy skórne w atopowym zapaleniu skóry

Testy skórne wykonywane są przede wszystkim w celu wykrycia na jakie alergeny chory jest uczulony. Należy pamiętać, że dodatni wynik testu skórnego z alergenem pokarmowym i wziewnym nie świadczy jednoznacznie, że w tym momencie właśnie ten składnik odpowiedzialny jest za objawy choroby.

Jeśli jednak jest z obserwacji w życiu codziennym podejrzewamy, że zjedzenie danego pokarmu prowadzi do pogorszenia stanu skóry, to testy skórne są dobrym sposobem aby takie podejrzenie potwierdzić.

Badanie całkowitego IgE jest pomocne w diagnostyce i różnicowaniu choroby. Aczkolwiek prawidłowy poziom tych przeciwciał nie wyklucza w 100% atopowego zapalenia skóry. Należy też pamiętać iż poziom IgE we krwi nie koreluje ani z objawami choroby ani z ilością alergenów na które chory jest uczulony. O aktywności i zaostrzeniu choroby świadczy jedynie pogarszanie się stanu skóry chorego na AZS.

