Kaszel jest możliwym objawem koronawirusa. W zależności od źródeł podaje się, że zakażenie koronawirusem bez kaszlu występuje u 30-50% osób z potwierdzoną infekcją COVID-19.

Według dotychczasowych danych większość zakażonych osób przechodzi infekcję łagodnie i nie wymaga hospitalizacji. Wiadomo też, że zakażenie koronawirusem bezobjawowo przechodzi ok. 20% osób.

Większość osób doświadczających COVID-19 bez objawów, takich jak kaszel, będzie przechodzić samą infekcję łagodnie. Niestety nie oznacza to, że wirus nie powoduje szkód w organizmie.

U pacjentów bez objawów koronawirusa notowano przypadki ogniskowego zmętnienia w płucach świadczącego o zapaleniu płuc. Zauważano także limfopenię (obniżenie limfocytów poniżej normy), małopłytkowość (obniżenie płytek krwi poniżej normy), wyższy poziom białka C-reaktywnego (wzrasta przy stanach zapalnych).

Przechodzenie COVID-19 bez kaszlu nie oznacza, że koronawirus nie wpływa na stan organizmu. Takie osoby mogą odczuwać np. pogorszenie zdolności fizycznych, przewlekłe zmęczenie lub doświadczać nietypowych objawów, jak np. wysypka.

Pocieszający jest jednak fakt, że według ekspertów są to zmiany na ogół odwracalne.

Przechodzenie infekcji spowodowanej koronawirusem bez kaszlu (lub innych objawów) nie zapobiega zarażeniu innych osób. Wirus przemieszcza się bowiem w wydychanych mikroskopijnych kropelkach oraz z wydzielinami, np. śliną.

Niektórzy naukowcy zauważyli też, że osoby przechodzące COVID-19 bez kaszlu czy innych objawów, mogą nawet dłużej niż inne pozbywać się wirusa z organizmu. To sugeruje, że stanowią większe zagrożenie, ponieważ mogą same nie wiedzieć o swojej infekcji i nieświadomie narażać innych ludzi.

Kaszel jest jednym z powszechniejszych objawów zgłaszanych w gabinecie lekarskim i występuje przy różnych infekcjach dróg oddechowych, a także w alergii (kaszel alergiczny). Dlatego nie jest łatwo, oceniając tylko ten jeden objaw, rozpoznać z jakim problemem zdrowotnym mamy do czynienia. Lekarz z pewnością zleciłby przeprowadzenie dodatkowych badań (test na koronawirusa), RTG płuc, aby stwierdzić, czy pacjent jest zakażony koronawirusem. Pewny wynik może dać tylko test genetyczny na koronawirusa (więcej: testy na koronawirusa).

Kaszel występujący przy koronawirusie, raczej nie będzie występował jako samodzielny objaw, a z innymi symptomami, szczególnie gorączką i osłabieniem organizmu. Na ogół kaszel podczas COVID-19 jest suchy, męczący, uporczywy i duszący. Czasami może przekształcić się w kaszel produktywny (mokry). Portal brytyjskiej służby zdrowia NHS podaje, że w przypadku koronawirusa kaszel jest inny niż przy wcześniejszych infekcjach i jest uporczywy, tzn. występuje często w formie epizodów (trwających ponad godzinę) co najmniej trzy razy w ciągu doby.

Podczas zapalenia płuc może pojawić się suchy kaszel oraz mokry połączony z wykrztuszaniem wydzieliny. Kaszlowi niekiedy towarzyszy ból w klatce piersiowej. W cięższych przypadkach mogą pojawić się trudności w oddychaniu.

Część badań wskazuje, że kaszel przy koronawirusie utrzymuje się średnio 19 dni. Niektóre badania donoszą o tzw. poinfekcyjnym kaszlu, który pojawia się u 15% osób z wynikiem dodatnim (częściej u mężczyzn niż u kobiet).

