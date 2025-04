Lubisz ten moment, gdy wracasz do domu po całym dniu i masz wreszcie możliwość poleżeć w wannie pełnej piany? Albo wziąć gorący prysznic? Mało kto tego nie lubi. A gdybyśmy powiedzieli ci, że w ten sposób sobie szkodzisz?

Mycie ciała niszczy drobnoustroje

Zgodnie z Centrum Nauki Genetycznej Uniwersytetu Utah zbyt częste mycie się może zniszczyć ludzki mikrobiom, czyli zbiór bakterii, wirusów i innych mikroorganizmów, które żyją na ciele. Są one niezbędne dla naszego zdrowia, a zakłócanie ich ekosystemu może prowadzić do różnych chorób, m.in. związanych z systemem immunologicznym, sercem i trawieniem.

Naukowcy zbadali mieszkańców wsi Yanomami w Amazonii i zauważyli, że na ich skórze „mieszka” o wiele bogatszy zbiór drobnoustrojów i ma on „najwyższą różnorodność bakterii i funkcji genetycznych kiedykolwiek odnotowanych w grupie ludzi”. Mikroby te wykazywały nawet odporność na antybiotyki, mimo tego, że nie miały z nimi kontaktu.

Badacze doszli do wniosku, że nadgorliwość świata zachodniego związana z częstym myciem i używaniem detergentów prowadzi do zubożenia świata drobnoustrojów na naszej skórze. Niestety, nie są oni w stanie ocenić, jak często powinniśmy zatem używać mydła i szamponu.

Uwaga, sklepowe zarazki!

Co się stanie, gdy przestaniemy się myć?

Chociaż pomysł ograniczenia częstotliwości korzystania z wanny czy prysznica dla większości z nas nie brzmi zachęcająco, są osoby, które z powodzeniem wprowadziły go w życie. Przykładem jest James Hamblin, redaktor The Atlantic, który opisał swoją drogę do ograniczenia mycia się w artykule opublikowanym w czerwcu 2016 roku.

Na początku byłem tłustą, śmierdzącą bestią – napisał James.

Jego ciało szybko jednak zaczęło się oczyszczać i ku zdziwieniu wszystkich dookoła dziennikarz przestał brzydko pachnieć.

Po pewnym czasie twój ekosystem odnajduje swoją równowagę, a ty przestajesz rozsiewać wokół siebie nieprzyjemną woń. Nie pachniesz wprawdzie jak woda różana czy dezodorant, ale nie śmierdzisz. Po prostu czuć od ciebie człowieka – przyznaje James.

Jesteście gotowi na taki eksperyment… dla własnego zdrowia?

