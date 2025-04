Spis treści:

Miesiączka, inaczej menstruacja lub potocznie okres, to fizjologiczny stan u kobiet polegający na comiesięcznym złuszczaniu i zrzucaniu warstwy błony śluzowej macicy (tzw. endometrium) pod wpływem hormonów (estrogenów i progesteronu), co w rezultacie prowadzi do krwawienia z pochwy. Okres pojawia się, kiedy nie dojdzie do zapłodnienia komórki jajowej. Zjawisko powtarza się cyklicznie w całym życiu reprodukcyjnym kobiety (chociaż zdarzają się też przypadki braku miesiączki).

We krwi miesiączkowej zawarte są oprócz krwi, złuszczone tkanki błony macicy i komórki nabłonka pochwy. Jednym z objawów miesiączkowych, który często niepokoi kobiety, jest obecność skrzepów podczas okresu. Na ogół są one normalnym zjawiskiem (ma je większość kobiet), jednak bywa też tak, że wskazują na problem zdrowotny.

Skrzepy menstruacyjne to zlepki skoagulowanej krwi i tkanek, które są usuwane z macicy podczas miesiączki. Mają przeważnie kolor ciemnoczerwony, brązowy, albo prawie czarny, choć pod koniec miesiączki mogą być jasnoczerwone. Więcej skrzepów pojawia się na początku okresu (przez pierwsze 1-2 dni), kiedy przepływ krwi jest najintensywniejszy.

Jeśli miesiączki nie są zbyt obfite (przeczytaj więcej o obfitych miesiączkach), a zlepki krwi są duże, stan ten nie wymaga specjalnego postępowania. O dużych skrzepach podczas okresu mówi się, gdy mają one wielkość piłki golfowej. Niepokój powinny wzbudzić też sytuacje, gdy miesiączka trwa powyżej 7 dni lub gdy utrata krwi jest znaczna – np. kiedy trzeba wymieniać podpaskę lub tampon co godzinę albo zmieniać je w nocy. Wówczas powodem pojawienia się skrzepów podczas okresu może być choroba wymagająca leczenia. Należy udać się w powyższych przypadkach do lekarza.

Występowanie dużych skrzepów krwi podczas okresu często związane jest z nadmiernym krwawieniem miesiączkowym. Wówczas produkowane przez organizm związki przeciwkrzepliwe nie nadążają za szybki tempem krwawienia, co w rezultacie prowadzi do wydalania zlepków krwi. Organizm, aby zapobiec nadmiernej utracie krwi, tworzy skrzepy poprzez połączenie płynnej część krwi z płytkami krwi odpowiadającymi za jej krzepnięcie.

Problem występowania dużych skrzepów krwi w miesiączce może świadczyć o:

Pojawienie się skrzepów krwi u ciężarnej wymaga pilnego kontaktu z lekarzem – przyczyną może być poronienie lub zagrażająca życiu ciąża pozamaciczna.

Jak zostało to już wyżej podkreślone, obecność skrzepów krwi podczas okresu na ogół nie jest wskazaniem do jakiegokolwiek leczenia. Jeśli jednak problem jest nasilony, należy udać się do lekarza. W zależności od rozpoznania specjalista może zaproponować różne metody leczenia, w tym np.:

leki hormonalne,

suplementację żelazem,

leki przeciwzapalne,

leki antyfibrynolityczne,

zabiegi chirurgiczne, np. histeroskopię, ablację, operacyjne wycięcie mięśniaków, usunięcie macicy.

Przed wizytą u lekarza kobieta powinna spisać objawy, które ją niepokoją, również te dodatkowe, takie jak np. ból brzucha czy bóle głowy przed miesiączką.

