Przyczyny zachorowania na migrenę nie są w pełni poznane. Udowodniono jednak silny związek określonych czynników genetycznych z występowaniem tej choroby. Zauważono też, że dotyka trzykrotnie częściej kobiety niż mężczyzn. Co więcej obserwacje pacjentów potwierdzają, że migrena jest często przypadłością rodzinną.

Ból głowy jako efekt skurczu naczyń mózgowych

Według tej teorii napad migrenowy może być zapoczątkowany skurczem tętniczek będących rozgałęzieniami tętnicy szyjnej. Powoduje to niedokrwienie niektórych rejonów mózgu, w tym na przykład płata potylicznego, w którym znajduje się kora wzrokowa. Tłumaczyłoby to obecność zaburzeń widzenia u niektórych chorych, a także innych objawów aury. Aura jest to stan poprzedzający napad migreny. Występuje u 20% pacjentów około godzinę przed napadem i cechuje się objawami neurologicznymi takimi jak np. zaburzeniami widzenia. Po początkowym zwężeniu światła naczyń dochodzi do ich rozkurczu i zwiotczenia ścian. Stan taki objawia się ostrym, tętniącym bólem głowy.

Miejscowy stan zapalny w tkance nerwowej

Konsekwencją zmiany napięcia błony mięśniowej naczyń i poszerzenia się ich światła jest także wzrost przepuszczalności naczyń krwionośnych. Powoduje to „przeciek” płynu i różnych substancji chemicznych do przestrzeni okołonaczyniowej. Obecność takich czynników drażni zakończenia nerwowe oraz pobudza do uwalniania substancji zapalnych. Zjawiska te prowadzą do powstania obrzęku wokół naczyń i tak zwanego zapalenia neurogennego. Dla organizmu zapalenie neurogenne nie różni się niczym od zapalenie wywołanego drobnoustrojami i jest zwalczane w ten sam sposób. Za bóle głowy powstające w tym mechanizmie najprawdopodobniej odpowiedzialne są ww. lokalnie wydzielane substancje zapalne.

Udział neurotransmiterów w powstawaniu migreny

Neurotransmitery są to specjalne substancje chemiczne wydzielane w układzie nerwowym służące do przekazywania sygnałów między neuronami. Zaburzenia w wydzielaniu neurotransmiterów mogą odgrywać dużą rolę w rozwoju migreny. Za początkowy skurcz naczyń krwionośnych w mózgu może odpowiadać wydzielana w nadmiarze serotonina. Natomiast spadek stężenia tej substancji we krwi powoduje natychmiastowe rozszerzenie się naczyń i zmiany opisane powyżej. Inne neurotransmitery uczestniczące w powstawaniu migreny to kwas glutaminowy, peptyd CGRP i tlenek azotu (NO).

Inne hipotezy

Inne opracowania podkreślają nieprawidłową funkcję kanałów potasowych, co powoduje rozprzestrzeniające się pobudzenie komórek nerwowych. Zjawisko takie może również doprowadzić do uwolnienia się neurotransmiterów i pojawienia się objawów bólowych. Ponadto w ostatnim czasie zwraca się także uwagę na genetycznie uwarunkowane przypadki migreny.

