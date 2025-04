Do niedawna astygmatycy skazani byli wyłącznie na noszenie okularów. Teraz mają też do wyboru soczewki kontaktowe.

Reklama

Na czym polega kłopot z dobraniem soczewek u astygmatyków?

Astygmatyzm to najtrudniejsza do korygowania i najrzadziej korygowana wada wzroku. Znacznie trudniejsza niż korekcja krótko- lub dalekowzroczności.

Przyczyną astygmatyzmu jest bowiem wrodzona nieprawidłowa budowa rogówki, na której występują pofałdowania. Światło wpadające do oka nie skupia się przez to w jednym punkcie, dzięki czemu powstaje ostry obraz, lecz załamuje z różną siłą na pionowych i poziomych płaszczyznach. To sprawia, że obraz widziany przez astygmatyka jest rozmyty. Bardzo często linie proste są postrzegane przez astygmatyka jako zakrzywione.

Zrób ten test i sprawdź, czy masz astygmatyzm

Na dodatek u jednych osób astygmatyzm ma charakter regularny. Rogówka jest spłaszczona symetrycznie i zamiast fragmentu kuli przypomina fragment cylindra. W tym przypadku korekta jest względnie łatwa. Wystarczy dobrać soczewki cylindryczne.

Czasami jednak astygmatyzm ma nieregularną postać i powierzchnia rogówki jest mocno i nierówno pofałdowana w różnych częściach.

Bywa też, i to nierzadko, że astygmatyzm występuje równocześnie z daleko- lub bliskowzrocznością i wtedy obie te wady trzeba jednocześnie korygować.

Co to są soczewki toryczne?

Nie wszystkie soczewki służą do korygowania astygmatyzmu. Soczewki dzielimy bowiem na:

Sferyczne – służące do korygowania daleko- i blisko wzroczności (sferyczne, biasferyczne, 1,2,3 i 4-krzywiznowe). Mają one jednakową grubość, dostosowana do wady wzroku.

Toryczne – służące do korygowania astygmatyzmu. Mają różną grubość w różnych częściach soczewki (bitoryczne, tylnotoryczne, przedniotoryczne, przedniopryzmatotoryczne)

Jeśli astygmatyzm współwystępuje z krótko- lub dalekowzrocznooscią, musi to być uwzględnione przy doborze soczewek.

Zasady dobierania soczewek do astygmatyzmu

Zdarza się, że nie ma możliwości korygowania astygmatyzmu za pomocą soczewek. W takim wypadku przeprowadza się laserową korekcję.

Najczęściej jednak jest to możliwe. Dobór soczewek dla astygmatyków zależy od wielkości wady wzroku, którą wyraża się w cylindrach.

Zasada jest taka, że:

Jeśli astygmatyzm jest mniejszy niż 1 cylinder – zazwyczaj w ogóle nie stosuje się soczewek torycznych, lecz tylko sferyczne, czyli korygujące blisko lub dalekowzroczność. Można jednak używać wtedy soczewek miękkich torycznych

– zazwyczaj w ogóle nie stosuje się soczewek torycznych, lecz tylko sferyczne, czyli korygujące blisko lub dalekowzroczność. Można jednak używać wtedy soczewek miękkich torycznych Jeśli zaś astygmatyzm jest większy niż 1 cylinder, zwykłe szkła kontaktowe nie wystarczają i trzeba dołożyc do nich korekcję cylindra.

Dlatego w każdym przypadku soczewki dla astygmatyka powinien dobrać lekarz okulista lub optometrysta. Tylko on za pomocą specjalistycznej aparatury jest w stanie określić dokładne indywidualne położenie osi cylindra, kluczowe do poprawy widzenia.

Rodzaje soczewek kontaktowych dla astygmatyków

Astygmatycy mają do wyboru dwa rodzaje soczewek:

Z tworzyw twardych

Zazwyczaj to właśnie je wybiera się przy konieczności jednoczesnego korygowania wysokiej krótko- lub dalekowzroczności oraz astygmatyzmu.

W przypadku dużych wad wzroku korekcja miękkimi soczewkach lub sztywnymi gazoprzepuszalnymi nie poprawia ostrości widzenia w należytym stopniu.

Z tworzyw sztywnych gazoprzepuszalnych

Ich atuty to:

duża gazoprzepuszalność, dzięki czemu do oka dociera wystarczająca ilość tlenu

sztywność, dzięki której soczewka stabilnie opiera się na gałce ocznej i nie przesuwa

Poza tym soczewki dla astygmatyków dzielimy na:

Jednodniowe – nie wymaganą pielęgnacji, po użyciu należy je wyrzucić

Dwutygodniowe

Tygodniowe

Miesięczne

Rzadko kwartalne

Wymagają już pielęgnacji. Przechowuje się je w pojemniczkach ze specjalnym płynem

Bajery w soczewkach dla astygmatyków

Astygmatycy mają też możliwość kupienia soczewek z:

Filtrami UVA i UVB

Kolorami, delikatnie podkreślającymi naturalną barwę tęczówki lub mocno ja zmieniającą. Dostępne są soczewki w kolorach: zielonym, niebieskim, brązowym, a nawet żółtym czy fioletowym.

Ceny soczewek dla astygmatyków

Soczewki dla astygmatyków zazwyczaj dostępne są w sieciach optycznych. Jeśli nie, na pewno dostaniesz je w sprzedaży internetowej. Najdroższe są dzienne, bo kosztują od 60-90 zł za 30 sztuk, czyli starczających jedynie na miesiąc. Kolorowe to już wydatek rzędu 130-200 zł.

Jeśli astygmatyzm jest duży i trzeba robić soczewki twarde na zamówienie, wtedy ich koszt może sięgać nawet 850-1700 zł za parę. Ale starczają wtedy na dwa lata.

Reklama

Zobacz, jak diagnozuje się wady wzrokuNajbardziej rozpowszechnione fakty i mity na temat soczewek kontaktowych