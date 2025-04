Badanie ostrości wzroku

Badanie ostrości wzroku to najpopularniejsze badanie okulistyczne, powinno być wykonane przy każdej wizycie u okulisty. Pozwala nie tylko ocenić jakość widzenia, ale wstępnie pozwala wykluczyć choroby, w których dochodzi do szybkiego uszkodzenia wzroku. Do bardzo dokładnych pomiarów można zastosować komputerowe badanie wzroku. Jednak badanie ostrości wzroku z dużą dokładnością może być przeprowadzone niemal w każdych warunkach przy użyciu tzw. tablic Snellena.

Badanie dna oka

Badanie dna oka to badanie struktur wyściełających gałkę oczną od wewnątrz. Badanie to służy ocenia siatkówki oka oraz naczyń, które ją odżywiają. Jest to bardzo ważne badanie, które stanowi podstawę pracy nie tylko w gabinecie okulistów, ale także kardiologów, diabetologów i neurologów. Badanie dna oka wykonuje się podczas oftalmoskopii. Używa się wtedy specjalnego narzędzia – oftalmoskopu, który oświetla siatkówkę i pozwala na uwidocznienie dna oka za soczewką.

Badanie pola widzenia

Badanie pola widzenia (perymetria) pozwala określić jak dużą część obrazu widzi nieruchomo ustawione oko pacjenta, patrzące w jeden centralny punkt. Dlaczego wykonuje się to badanie? W niektórych chorobach zmniejszenie widzianego przez pacjenta jest pierwszym lub głównym objawem uszkodzenia gałki ocznej. Jedną z takich chorób jest jaskra, w której badanie to jest absolutnie niezbędne do określenia zaawansowania choroby.

Badanie ultrasonograficzne oka

USG oka wykonuje się w szczególnych przypadkach. Najczęściej badanie wykonywane jest przed operacją zaćmy w celu oceny soczewki i wykonania dokładnych pomiarów biometrycznych oka. Jest to badanie bezpieczne, które pozwala dokładnie „zobaczyć” tkanki wewnątrz oka. Badanie jest szybkie i całkowicie bezbolesne.

Pomiar ciśnienia w gałce ocznej

Ciśnienie w gałce ocznej jest wytwarzane przez ciecz wodnistą, którą produkuje oko oraz struktury otaczające gałkę oczną. Ciśnienie wewnątrzgałkowe powinny badać wszystkie osoby po 40. roku życia – jest to najlepsze badanie przesiewowe w kierunku jaskry. Jaskra jest najczęstszą chorobą prowadzącą do podwyższenia ciśnienia w gałce ocznej, a ze względu na możliwe powikłania, z utratą wzroku łącznie, powinna być diagnozowana bardzo szybko.

OCT – optyczna koherentna tomografia

OCT, czyli optyczna koherentna tomografia komputerowa oka, to wysoko specjalistyczne badanie oka. Tak jak w każdej tomografii komputerowej po badaniu uzyskujemy przekroje wybranych elementów oka. Grubość przekrojów możemy ustawić dowolnie, a możliwości aparatury pozwalają na uzyskanie odstępów nawet rzędu kilkudziesięciu mikrometrów. Badanie jest niebolesne i trwa zaledwie kilka minut.

