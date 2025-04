Powszechnie wiadomo, że prawidłowa temperatura ciała to 36,6 st. C. Rzadko jednak możemy się pochwalić tak idealnym wynikiem. 36,6 to bowiem tylko średnia, bo w ciągu doby temperatura ulega naturalnym wahaniom – najniższa jest rano (ok. 36°C), a najwyższa późnym popołudniem (ok. 37,2°C). Jej wysokość zależy także od miejsca, w którym jest mierzona – pod pachą lub w ustach wynosi tyle, ile wskazał termometr. Jeśli mierzymy ją w odbytnicy, trzeba pamiętać, że jest tam o pół stopnia wyższa.

Przedstawiamy, jak zbić gorączkę, jeśli przekracza ona granice normy. Dzięki 3 zaprezentowanym przez nas metodom na pewno się jej pozbędziesz.

Jak obniżyć wysoką gorączkę?

Kiedy trzeba zbijać gorączkę?

Wzrost temperatury ciała oznacza, że organizm włączył siły obronne organizmu i intensywnie produkuje przeciwciała, które mają zwalczyć np. jakąś infekcję. Dopóki temperatura nie przekroczy 38-38,5 st. C nie ma potrzeby jej obniżać (chyba że ktoś wyjątkowo źle znosi gorączkę). Wyższą – warto zbijać. Niebezpiecznie robi się, gdy przekroczy ona 40 st. C. Taka gorączka może mieć bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia i życia pacjenta! Grozi m.in. nieodwracalnymi zmianami w mózgu.

Jak zbić gorączkę?

1. Leki

Najbezpieczniej zbija gorączkę paracetamol. Kolejne dawki tego leku można przyjmować co 4-6 godzin. Można też go łączyć z preparatami ibuprofenu (jeśli paracetamol nie zadziała w ciągu godziny od zażycia, można przyjąć ibuprofen). Między kolejnymi dawkami tego leku trzeba zachować 6-8 godzin przerwy. Gorączkę świetnie zbija również kwas acetylosalicylowy (nie wolno go łączyć z innymi lekami!).

2. Zioła i napoje

Warto sięgać również po preparaty ziołowe obniżające gorączkę, np. Pyrosan, Gryposon, Lipomal (zawiera wyciąg z lipy). Mają one przede wszystkim działanie napotne (a z potem ciało oddaje temperaturę). Warto pamiętać, że przy gorączce trzeba dużo pić (rozgrzany organizm szybko traci wodę na parowanie i pocenie się). Najlepsze są płyny o temperaturze pokojowej – pij ich nawet kilka litrów na dobę.

3. Okłady i kąpiele

Zbić gorączkę pomoże również chłodna kąpiel – powinna mieć temperaturę tylko o 1-2 st. C niższą niż aktualna ciepłota ciała. Można także owinąć się mokrym, ale nie zimnym, prześcieradłem, bez dodatkowego okrycia (dzięki temu ciało będzie parować). Bardzo skuteczne są również mokre okłady (często zmieniane) na duże powierzchnie ciała: klatkę piersiową i brzuch, podudzia, kark.

