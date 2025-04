Kiedy mierzyć gorączkę?

Podczas rozwoju choroby gorączkę mierzymy co 4 godziny, a wyniki zapisujemy. W czasie kuracji wystarczy mierzyć temperaturę ciała rano i wieczorem.

Jakie leki brać na gorączkę?

Jeżeli gorączka przekracza 38°C, to powinna być leczona farmakologicznie. W tym celu można zastosować następujące leki:

• Paracetamol

Jest najbezpieczniejszym lekiem wśród przeciwgorączkowych i przeciwbólowych preparatów. Można go stosować u dzieci od 3. miesiąca życia. Działania niepożądane po tym leku występują rzadko. Nie wolno podawać go dzieciom z astmą oskrzelową.

• Ibuprofen

Dozwolone jest stosowanie go u dzieci powyżej 6. miesiąca życia. Może powodować nudności lub biegunkę.

• Kwas acetylosalicylowy

Nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 12. roku życia, ponieważ powoduje zespół Reya. Działanie tego leku rozpoczyna się już po 15-30 min. od podania.

• Metamizol – Pyralgina

Powinna być ordynowana dzieciom w wyjątkowych przypadkach, gdy inne leki są nieskuteczne. Proponowane dawki dla pacjentów pediatrycznych wynoszą: per os 10-20mg/kg masy ciała; per rectum 10 mg/kg masy ciała.

• Nimesulid

Może być stosowany tylko u dorosłych. Stosowanie tego leku u dzieci nie jest potwierdzone w badaniach klinicznych. Z tego powodu nie należy stosować nimesulidu u dzieci do 12. roku życia.

• Naproksen

Może być stosowany jedynie u dorosłych.

Dążymy do obniżenia temperatury do 37°C. Jeśli chory zaczyna się pocić, oznacza to, że gorączka ustępuje.

Leczenie wspomagające

Jeżeli temperatura ciała chorego nie przekracza 38°C, to nie jest konieczne stosowanie leków. Gorączkę można zwalczyć za pomocą tzw. leczenia wspomagającego:

Okłady chłodzące na klatkę piersiową – gruby ręcznik namoczyć w ciepłej wodzie, odcisnąć, owinąć się nim na 10-15 min. Następnie powtórzyć zabieg.

Okłady chłodzące na kark lub na czoło.

Kąpiel ochładzająca – zanurzyć się w wannie z wodą o temperaturze o 1°C niższą niż temperatura ciała. Następnie dolewając zimnej wody obniżyć temperaturę kąpieli do 32°C – 30°C. Tę metodę stosować można tylko wtedy, gdy zawiodą inne sposoby oraz pod warunkiem, że układ krążenia chorego jest zdrowy, ponieważ ta metoda mocno obciąża układ krążenia.

U niemowląt szczególnie zalecane jest obniżenie temperatury w pokoju, przewietrzenie, zdjęcie ciepłego ubrania oraz odkrycie dziecka w łóżeczku.Nawodnienie organizmu.

Należy podawać duże ilości herbatek, naparów ziołowych z lipy, czarnego bzu lub maliny.

Jeśli gorączka nie ustępuje po 48 godzinach, jest wyższa niż 40˚C i utrzymuje się nawet po zastosowaniu leków lub wystąpiła u dziecka do 3. miesiąca życia niezwłocznie zgłoś się do lekarza.