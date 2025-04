Kot czy pies?

Jeśli chodzi o zdolność uczulania, kot czy pies - to koty częściej wywołują alergię. Być może wynika to z faktu, iż częściej niż psy przebywają cały czas w tych samych pomieszczeniach co ludzie oraz z faktu, że mamy z nimi bezpośredni kontakt (np. poprzez spanie w tym samym łóżku). Przypuszcza się również, że alergeny kocie są po prostu silniejsze. Kolejne zaskoczenie może stanowić fakt, że to wcale nie sierść sama w sobie jest źródłem alergii, a białka zawarte w naskórku, wydzielinie gruczołów potowych i łojowych, ślinie i surowicy. Sierść natomiast doskonale przenosi cząsteczki białka.

Jak uczulają koty?

Jeśli chodzi o głównego winowajcę, czyli kota, jego główny alergen zawarty jest w wydzielinie gruczołów łojowych i kot liżąc się przenosi go sierść. Ze względu na to, iż samce posiadają więcej gruczołów łojowych, to one silniej stymulują nasz układ odpornościowy. Udowodniono również, że kastracja zmniejsza ilość gruczołów łojowych w skórze kota, a co za tym idzie zmniejsza jego potencjał alergogenny. Alergeny kota są niezwykle małe, wiążą się często z cząsteczkami kurzu i osadzają się na powierzchniach w mieszkaniu. Ich całkowite pozbycie się jest praktycznie niemożliwe i znajdują się one nawet w mieszkaniach, gdzie nigdy nie przebywały koty. Z łatwością przedostają się one do dróg oddechowych i są odpowiedzialne za objawy takie jak kaszel, duszność i alergiczne zapalnie błony śluzowej nosa.

Jak uczulają psy?

Z kolei jeśli chodzi o psa, do tej pory udało się poznać kilkadziesiąt antygenów wywołujących alergię na nie. Ich głównym źródłem jest naskórek, a stężenie różni się w zależności od rasy i płci zwierzęcia. Uczulenie na psa objawia się katarem, zapaleniem spojówek, zmianami skórnymi, a u części przypadków może dojść do powstania astmy oskrzelowej. Uważa się, że najbardziej uczulają psy dużych ras i psy, które linieją.

Czy alergia na zwierzęta to częsty problem?

Częstość alergii na zwierzęta domowe wzrasta i obecnie szacuje się, że około 15-20% alergików może być uczulona na psa lub kota. U tych osób częściej diagnozowana jest astma i alergiczny nieżyt nosa. Dlatego tak ważne jest prawidłowe zidentyfikowanie czynnika wywołującego alergię a następnie jej leczenie.

Może okazać się na przykład, że wcale nie jesteśmy uczuleni na dane zwierzę ale np. na roztocza żyjące w ich sierści lub substancje chemiczne służące do ich pielęgnacji. Domowymi zwierzętami, które nas uczulają są również papużki i dafnie, którymi karmione są rybki.

Po pomoc należy się udać do specjalisty - alergologa, który za pomocą odpowiednich badań (m. in. testy skórne) zidentyfikuje czynnik wywołujący alergię.

