Zespół pocovidowy występujący u dzieci, nazywany wieloukładowym zespołem zapalnym u dzieci (ang. MIS-C, multisystem inflammatory syndrome in children), jest nową rzadką ogólnoustrojową chorobą, będącą reakcją na przebyte kilka (od 2 do 6) tygodni wcześniej zakażenie koronawirusem (SARS-CoV-2), również bez objawów.

MIS-C występuje w postaci od łagodnej do ciężkiej i może zagrażać życiu dziecka. W niektórych przypadkach konieczne jest leczenie na oddziale intensywnej terapii. Szacuje się, że odsetek przypadków śmiertelnych wynosi mniej niż 2%. Wśród pacjentów są dzieci w każdym wieku, jednak mediana wieku wynosi 9 lat.

Zespół pocovidowy przypomina początkowo tzw. bostonkę, a gdy się rozwinie – zespół Kawasaki, czyli chorobę naczyń krwionośnych rozwijającą się zazwyczaj u dzieci poniżej 5. roku życia, której powikłaniem bywa zapalenie mięśnia sercowego oraz tętniaki naczyń wieńcowych.

Jak sama nazwa wskazuje, wieloukładowy zespół zapalny może dotyczyć różnych narządów (np. serca i naczyń, płuc, dróg pokarmowych, nerek) i manifestować się różnymi objawami. Rodziców powinny zaniepokoić zwłaszcza:

Najczęstszymi objawami zespołu pocovidowego są gorączka, ból brzucha, biegunka i wymioty. Często rodzice zgłaszają również zaczerwienie spojówek i wysypkę na skórze dziecka (podobnie jak w zespole Kawasaki).

W badaniach laboratoryjnych u dzieci występuje podwyższony poziom neutrofili i białka C-reaktywnego, świadczących o stanie zapalnym. Niepokojąco wysokie są również markery sercowe.

Zespół pocovidowy występujący u dzieci powoduje często powikłania kardiologiczne. W badaniach z udziałem dzieci hospitalizowanych z powodu MIS-C zaobserwowano nieprawidłowe badanie echokardiograficzne u ponad połowy pacjentów. Możliwe powikłania zespołu pocovidowego ze strony układu krążenia to niewydolność serca, uszkodzenie mięśnia sercowego, tętniaki w naczyniach wieńcowych.

Inne powikłania, do których może prowadzić zespół pocovidowy, to uszkodzenie nerek i niewydolność oddechowa.

W leczeniu wieloukładowego zespołu zapalnego u dzieci bardzo ważna jest szybka pomoc medyczna. Dlatego w razie zauważenia alarmujących objawów, szczególnie gdy u dziecka lub wśród bliskich występowało zakażenie koronawirusem, należy bez zwłoki skontaktować się z lekarzem.

Leczenie zespołu pocovidowego obejmuje leczenie przeciwzapalne z zastosowaniem dożylnych preparatów immunoglobuliny (IVIG), a także leczenie przeciwzakrzepowe i antybiotykoterapię. W niektórych przypadkach stosuje się również terapię kortykosteroidami.

Wystąpienie zespołu pocovidowego nie oznacza, że wynik testu na koronawirusa będzie pozytywny. Ten zespół zapalny rozwija się najczęściej po zakażeniu wirusem, dlatego wykonywanie testu w kierunku aktywnej infekcji może nic nie wykazać. Jak wskazują badania, nie zawsze też u dzieci pojawia się dodatni wynik na przeciwciała w kierunku COVID-19, co świadczyłoby o przebytym zakażeniu. W większość przypadków testy jednak potwierdzają infekcję SARS-CoV-2.

Szybko rozpoznany i leczony zespół pocovidowy jest w większości przypadków uleczalny. Przeważająca liczba dzieci wraca do zdrowia. Z racji tego, że jest to choroba nowa i nadal niewiele o niej wiadomo, nie są znane jej możliwe odległe skutki zdrowotne.