Astma to choroba charakteryzująca się chronicznym stanem zapalnym układu oddechowego i występowaniem epizodów skurczu oskrzeli z dusznością. Astmatycy nie tylko nie muszą rezygnować z uprawiania sportu, ale aktywność fizyczna jest w ich przypadku wskazana. Badania pokazują, że rezygnacja z ruchu może przyczyniać się do nasilenia astmy i częstszego występowania ataków. Jednocześnie u niektórych osób ćwiczenia mogą powodować duszność i inne objawy choroby, dlatego zalecana jest ostrożność i wcześniejsza konsultacja z lekarzem.

Wiele wskazuje na to, że aktywność fizyczna jest dla astmatyków jak lekarstwo. Badania dowodzą, że:

Jeśli astma jest dobrze kontrolowana, to w zasadzie wszystkie formy aktywności powinny być bezpieczne dla astmatyka. Zalecane są ćwiczenia aerobowe, czyli dłuższa aktywność powodująca podniesienie tętna do określonego poziomu i uzyskanie miarowego oddechu. Dobrze jest stopniowo sprawdzać, w jaki sposób organizm reaguje na różne poziomy intensywności treningów – począwszy od spacerów, jogi, pływania, przez jazdę na rowerze, taniec, po bieganie.

Oto kilka przydatnych porad:

Generalnie im większa nagła intensywność wysiłku, tym wyższe ryzyko pojawienia się objawów astmy. Niewskazane są więc sporty powodujące krótkotrwałą gwałtowną reakcję, np. sprint.

Sporty ryzykowne w przypadku astmy to:

Jeśli jesteś zainteresowany powyższymi aktywnościami, skonsultuj się wcześniej ze swoim lekarzem.

Astma jest chorobą, której nie można wyleczyć, a terapia polega na uzyskaniu kontroli nad nią. Leczenie powinno być dostosowane do pacjenta tak, aby mógł on normalnie funkcjonować i pozostawać aktywnym.