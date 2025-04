Stomia to chirurgicznie wytworzone połączenie części jelita z powierzchnią ciała. Wyłonienie jej może być konieczne w wielu sytuacjach, do których najczęściej należą: nowotwory jelita grubego, polipowatość jelita grubego, stany zapalne czy choroba Leśniowskiego-Crohna.

Co to jest stomia?



Wyłonienie stomii polega na wycięciu chorej części jelita i stworzenie nowej drogi wypróżniania na ścianie brzucha. To sprawia, że pacjent wypróżnia się i wydala gazy przez stomię. Nie może wówczas kontrolować tych czynności, korzysta więc ze specjalnego worka stomijnego.

Jakie są rodzaje stomii?

Możemy wyróżnić trzy typy stomii:

ileostomia – wyłania się ją, gdy usuwa się całe jelito grube;

kolostomia – tworzona, gdy usuwa się część jelita grubego i/lub odbytnicy;

urostomia - utworzenie nowej drogi oddawania moczu z pominięciem pęcherza moczowego.

Co to jest karta stomika?

Stomia dwulufowa i jednolufowa



Stomia może być też jednolufowa, czyli pojedyncza – wyprowadza się wtedy przekrój światła jednego odcinka jelita – lub dwulufowa, czyli podwójna (pętlowa), gdy wyprowadza się fałd utworzony z pętli jelita (na zewnątrz widoczne są dwa otwory).

Worki do stomii



W przypadku stomii do brzucha pacjenta mocuje się plastikowy woreczek, do którego spływa kał lub mocz. Może być on ileostomijny, czyli otwierany na dole (można go opróżnić bez wymieniania na nowy) bądź kolostomijny, czyli zamknięty (po jego wypełnieniu należy go odkleić i przykleić nowy). Worki urostomijne mają specjalny kranik do wylewania moczu.

Sprzęt stomijny można kupić w sklepach medycznych i jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach miesięcznych limitów kwotowych.

Stomia – dieta



Dieta u osób z wyłonioną stomią powinna być podobna do diety osób zdrowych i zawierać wszelkie niezbędne składniki odżywcze. Posiłki powinny więc zawierać warzywa, owoce i białko, a do tego powinny być uzupełniane w dwa litry płynów dziennie. Poleca się im produkty pełnoziarniste i jogurty naturalne zawierające bakterie probiotyczne (korzystnie działają na przewód pokarmowy), a odradza spożywanie produktów gazotwórczych takich jak groch, kapusta, cebula, szparagi, bób czy fasola.

Osoby ze stomią powinny unikać potraw smażonych, tłustych i słodyczy. Swoją dietę powinny budować na pokarmach lekkostrawnych i bogatych w błonnik.

Zaleca się, by stomicy jadali regularnie, pięć razy dziennie. Najlepiej, jeśli posiłki są nieduże – to pozwoli na lepsze przyswajanie składników odżywczych.

