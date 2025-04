"Kuba wyspa...

...jak wulkan gorąca" - głosi jedna ze znanych piosenek. Kuba to jednak nie tylko piękne plaże i palmy, to także zagrożenie dengą i amebozą. To jednak nie wszystko. Zagrożeniem jest też silne operowanie promieni słonecznych, zatrucia i zapalenie wątroby, którym można się na Kubie zarazić i dlatego przed wyjazdem warto się zaszczepić. O czym jeszcze warto wiedzieć i pamiętać?

Sprawdź: O czym należy pamiętać przed wyjazdem na Kubę?

Indie

Bogactwo i bieda, dzikie zwierzęta i ciekawa kultura. Indie od setek lat zachwycają podróżnych. Jeśli wybieramy się do Indii, warto mieć na uwadze, że w Indiach jednym z głównych zagrożeń jest rozsiewana przez komary malaria. To jednak nie wszystko - w tym kraju szczególnie narażeni jesteśmy też na zatrucia pokarmowe i poparzenia słoneczne.

Sprawdź: O czym należy pamiętać przed podróżą do Indii?

Egipt

Wycieczki do Egiptu stały się niezwykle modne w Polsce w ciągu kilku ostatnich lat. Pustynie, piramidy, faraoni, Nil czy piękne rafy koralowe kuszą podróżnych swoim urokiem. Jak uniknąć zagrożeń w Egipcie? Na co być przygotowanym? Dowiesz się tego z poniższego poradnika.

Sprawdź: Egipt - przygotuj się z nami do podróży

Chiny

Niezwykłe zabytki dalekich Chin przyciągają wielu turystów. Wydaje się nam, że wystarczy kupić bilet, zapakować walizkę i wsiąść do samolotu... Nic bardziej mylnego! Chiny to także kraj liczynch zagrożeń dla naszego zdrowia. Nie wierzysz? Polecamy poniższy artykuł.

Sprawdź: Kilka praktycznych wskazówek przed wyjazdem do Chin

Kenia

Marzy Ci się safari? Pragniesz dosiąść słonia? A może chcesz poznać zupełnie inną niż polska kulturę? Polecamy zatem wyjazd do Kenii. Zanim wyruszysz, przygotuj się jednak do wyprawy wraz z naszym artykułem dotyczącym wyjazdu do tego magicznego zakątka Afryki.

Sprawdź: Europejczyk jedzie do Kenii - o czym warto pamiętać?

