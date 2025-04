Zioła na alergię

Napary niektórych mieszanek ziołowych (m. in. z babki, pokrzywy, skrzypu czy dziurawca) polecane są przy pojawieniu się objawów alergii. Istnieją również maści stworzone na bazie ziół. Maści te nawilżają i regenerują skórę, a także łagodzą uporczywy świąd. W przypadku wyprysku kontaktowego-alergicznego zapalenia skóry skuteczna może być miazga z ziela, maść lub odwar z korzenia żywokostu lekarskiego.

W domu alergika nie powinny być jednak przechowywane suszone zioła, ponieważ mogą się w nich gromadzić alergizujące pyłków. W ogrodzie osoby zmagającej się z alergią również nie powinno sadzić się ziół i innych roślin o silnym zapachu.

Jak działają?

Szacuję się, że połowa ludzi cierpiących z powodu alergii leczy się ziołami i suplementami diety. U części z nich widoczne są pozytywne efekty takiej terapii, są jednak przypadki, w których może ona wyzwalać ataki alergii lub nasilać jej objawy. Mechanizm działania mieszanek ziołowych jest często nie do końca poznany. Jednym z ziół, którego działania próbuje się wykorzystać w leczeniu alergii jest lepiężnik zwyczajny (Petasites vulgaris). Badania pokazały, że działa on jak inhibitor leukotrienów - mediatorów stanu zapalnego, odpowiedzialnych między innymi za obrzęk błony śluzowej nosa. Dowiedziono również, że jego skuteczność w leczeniu objawów alergicznego nieżytu nosa jest taka sama, jak leków antyhistaminowych, przepisywanych przez lekarzy. Przy czym nie powoduje on takich reakcji ubocznych jak senność i nadmierna sedacja, co szczególnie ważne jest dla osób, które np. ze względów zawodowych, muszą prowadzić samochód. Suplementy diety zawierające lepiężnik mogą stać alternatywą dla pacjentów zmagających się z tym problemem.

Z kolei kwercetyna - związek z grupy flawonoidów zawarta między innymi w winie, wielu owocach i warzywach (np. cebuli) ma właściwości stabilizujące błonę komórkową mastocytów, z których w przebiegu reakcji zapalnej uwalniana jest histamina. Kwercetyna ma podobne właściwości do kromoglikanu sodu, stosowanego powszechnie pod postacią kropli lub aerozoli miejscowo na błony śluzowe oskrzeli, nosa i do worka spojówkowego. Dotychczasowe badania dotyczące kwercetyny są bardzo obiecujące, zarówno jeśli chodzi o jej stosowanie objawowe jak i profilaktyczne. Nie wiadomo jest jednak dokładnie jaka powinna być dokładnie jej ilość aby widoczne były efekty.

Kiedy nie należy stosować ziół?

U osób cierpiących na alergię i astmę trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do terapii opartych na ziołach. Powinno odbywać się ją tylko po konsultacji z lekarzem alergologiem.

Nie powinno się również stosować ziół zamiennie z konwencjonalnymi lekami. Zawsze może też zajść interakcja pomiędzy lekami dotychczas przyjmowanymi a preparatami ziołowymi, dostępnymi bez recepty. Ze względu na to bardzo często pacjenci zaczynają sami leczyć swoją alergię, odstawiają tradycyjne leczenie, co może prowadzić do nasilenia się objawów.

