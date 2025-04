fot. Fotolia

Reklama

Kichaj na zdrowie!



W starożytności wierzono, że osoba kichająca prawie ociera się o śmierć. Ludzie łączyli oba zdarzenia, ponieważ podczas kichnięcia traci się oddech, a jak wiadomo zmarli nie oddychają. Kichanie w tamtym czasie wywoływało więc u ludzi lęk i niepokój, a jeśli ktoś kichnął, gorąco życzono, by Bóg mu dopomagał, zapewnił pomyślność i zachował przy życiu.

Dzisiaj proces kichania uważa się za oczyszczający odruch. Jest reakcją obronną organizmu na podrażnienie śluzówki i ma na celu usunięcie z nosa szkodliwego czynnika. Szybki strumień powietrza wyrzuca np. kurz, pyłki roślinne i wirusy na zewnątrz. Kichanie przynosi nam wtedy ulgę i ma prozdrowotny wpływ na organizm.

Anatomia „apsik”, czyli proces kichania



Najprościej proces kichnięcia można przedstawić w następujący sposób: przy "a" zbieramy powietrze w płucach, a podczas „psik” pozbywamy się go z prędkością do 160 km/h na odległość około 3 metrów.

Sam mechanizm kichania jest dość złożony. Do ostatecznego gwałtownego efektu kichnięcia przyczynia się współpraca kilku narządów.

Wszystko zaczyna się od podrażnienia przez substancje receptorów w nosie, które informują o tym mózg. Ten z kolei nakazuje nosowi wytworzenie wydzieliny, która pomaga je usunąć. W tym samym czasie zleca płucom, by całe wypełniły się powietrzem, a strunom głosowym – zamknąć tchawicę.

Mięśnie brzucha i mięśnie międzyżebrowe kurczą się, następuje wzrost ciśnienia w płucach. Struny głosowe rozluźniają się, a powietrze gwałtownie wylatuje i zazwyczaj unosi z sobą czynnik podrażnienia wraz z wydzieliną. Wszystko to dzieje się bez udziału świadomości człowieka i trwa błyskawicznie.

Czym może grozić powstrzymanie kichania?



Powstrzymywanie czy tłumienie kichania nie jest do końca właściwe. Może skutkować krwotokami z nosa, ale też pomóc szkodliwym bakteriom we wtargnięciu do zatok przynosowych, powodując rozszerzenie się zakażenia. Znamy również przypadki pęknięcia kości w okolicach nosa i przesunięcia kosteczek słuchowych w uchu środkowym u osób, które powstrzymywały kichanie.

Gdy próbujemy wstrzymać kichnięcie, w naszych płucach pod wpływem wytworzonego ciśnienia pęka kilka tysięcy pęcherzyków powietrza. Prędkość powietrza, które wydobywa się z nich w czasie kichnięcia, wynosi ok. 160 km/h, więc jeśli je blokujemy, trafia do naszych płuc wraz z ogromnym ciśnieniem, które może spowodować pęknięcie pęcherzyków, jednocześnie osłabiając organizm.

A to ciekawe!



Kichanie powoduje zatrzymanie prawie wszystkich funkcji życiowych,

powoduje zatrzymanie prawie wszystkich funkcji życiowych, około 25% kichnięć występuje, gdy mamy kontakt ze światłem,

najszybsze zarejestrowane kichnięcie wynosiło 165 km/h,

kichamy tylko w dzień, rzadko kiedy w nocy. Broni nas przed tym układ nerwowy (dba, żeby kichnięcie nagle nas nie wybudziło),

choć savoir vire zabrania kichania z otwartymi ustami , to jednak jest to najbezpieczniejszy sposób kichania. Unikniemy dzięki temu krwotoku z nosa i wylewu w oku,

, to jednak jest to najbezpieczniejszy sposób kichania. Unikniemy dzięki temu krwotoku z nosa i wylewu w oku, dawniej przestępcy wykorzystywali ten odruch do swych niecnych celów: w zeszłym stuleciu w Anglii złodzieje ciskali nieznajomemu w twarz garść tabaki, a gdy ten, wstrząsany atakiem kichania, tracił orientację, okradali go,

dlaczego mówimy „sto lat” lub „na zdrowie”, gdy ktoś kichnie? Takie powiedzenie wprowadził papież Grzegorz Wielki określeniem „pomyślności”. Dziś wielu zamiennie stosuje "sto lat".

Zobacz też: Czego objawem może być kaszel?

Jakie są przyczyny kichania?



Choroby alergiczne – jest to tak zwany katar sienny. Wywołują go pyłki roślinne i zarodniki grzybów. Uczulać nas może jeden rodzaj lub kilka różnych alergenów. Bardzo często kichanie alergiczne powoduje świeżo skoszona trawa, siano czy kwitnące rośliny. Kichaniu towarzyszy swędzenie nosa, łzawienie i zaczerwienie oczu. Podrażniona śluzówka oczyszcza jamę nosową z pyłków roślin lub kurzu. Objawy takie występują najczęściej na wiosnę, kiedy natura budzi się do życia.

jest to tak zwany katar sienny. Wywołują go pyłki roślinne i zarodniki grzybów. Uczulać nas może jeden rodzaj lub kilka różnych alergenów. Bardzo często kichanie alergiczne powoduje świeżo skoszona trawa, siano czy kwitnące rośliny. Kichaniu towarzyszy swędzenie nosa, łzawienie i zaczerwienie oczu. Podrażniona śluzówka oczyszcza jamę nosową z pyłków roślin lub kurzu. Objawy takie występują najczęściej na wiosnę, kiedy natura budzi się do życia. Przeziębienie. W czasie choroby kichanie jest wywoływane przez wirusy i bakterie. U osób zainfekowanych w jednym „apsik” znajduje się ponad 10000 zarazków –rhinowirusów. Są one najczęściej przyczyną przeziębień u dorosłych i dzieci. Mamy wtedy do czynienia z katarem wirusowym lub bakteryjnym. Kataru możemy się nabawić poprzez wdychanie zarazków z powietrzem. Gdy ktoś chory obok nas kichnie, możemy się zarazić wieloma chorobami przenoszącymi się drogą kropelkową, m.in. grypą, zapaleniem płuc czy gruźlicą.

W czasie choroby kichanie jest wywoływane przez wirusy i bakterie. U osób zainfekowanych w jednym „apsik” znajduje się ponad 10000 zarazków –rhinowirusów. Są one najczęściej przyczyną przeziębień u dorosłych i dzieci. Mamy wtedy do czynienia z katarem wirusowym lub bakteryjnym. Kataru możemy się nabawić poprzez wdychanie zarazków z powietrzem. Gdy ktoś chory obok nas kichnie, możemy się zarazić wieloma chorobami przenoszącymi się drogą kropelkową, m.in. grypą, zapaleniem płuc czy gruźlicą. Wstrząs anafilaktyczny – tę bardzo ciężką reakcję alergiczną na substancję uczulającą może poprzedzić kichanie. Do tak silnie uczulających substancji zaliczamy np. niektóre leki, pyłki, jad owadów (osa, pszczoła, szerszeń). Inne objawy towarzyszące wstrząsowi to: swędzenie i obrzęk twarzy, jamy ustnej (język, gardło), zaczerwienienie skóry, problemy z oddychaniem, szybkie tętno, omdlenie, utrata przytomności.

Pozachorobowe czynniki wywołujące kichanie



Kichanie nie jest tylko objawem chorób. Mogą go wywoływać inne czynniki – zaliczamy do nich np.:

kurz i roztocza – zawieszone w powietrzu drobiny kurzu wraz z pajęczakami docierają do naszego nosa. Nabłonek orzęsiony wyścielający jego wnętrze odpowiada za usuwanie intruzów. Produkowana przez komórki śluzowe wydzielina jest wektorem transportującym drobiny kurzu na zewnątrz organizmu;

– zawieszone w powietrzu drobiny kurzu wraz z pajęczakami docierają do naszego nosa. Nabłonek orzęsiony wyścielający jego wnętrze odpowiada za usuwanie intruzów. Produkowana przez komórki śluzowe wydzielina jest wektorem transportującym drobiny kurzu na zewnątrz organizmu; aromat ostrych przypraw (np. chili, pieprz kajeński, pierz czarny) – wystarczy je powąchać i po chwili zakręci nam się w nosie i kichniemy;

(np. chili, pieprz kajeński, pierz czarny) – wystarczy je powąchać i po chwili zakręci nam się w nosie i kichniemy; rażące światło – ten czynnik kichania jest dziedziczny i nosi nazwę zespołu ACHOO . Jest skutkiem niewłaściwego przewodzenia impulsów przez nerw trójdzielny, którego zakończenia znajdują się w śluzówce nosa. U osób z taką wadą nerw trójdzielny jest pobudzany również przez silny impuls biegnący od siatkówki oka do nerwu wzrokowego;

– ten czynnik kichania jest dziedziczny i nosi nazwę . Jest skutkiem niewłaściwego przewodzenia impulsów przez nerw trójdzielny, którego zakończenia znajdują się w śluzówce nosa. U osób z taką wadą nerw trójdzielny jest pobudzany również przez silny impuls biegnący od siatkówki oka do nerwu wzrokowego; zmiana warunków atmosferycznych . Kichamy kiedy poczujemy napływ zimnego lub gorącego powietrza, gdy spadnie wilgotność;

. Kichamy kiedy poczujemy napływ zimnego lub gorącego powietrza, gdy spadnie wilgotność; podczas intensywnych ćwiczeń gimnastycznych lub tańca, kiedy tracimy wodę z organizmu. Jest to efektem wysuszenia śluzówki;

lub tańca, kiedy tracimy wodę z organizmu. Jest to efektem wysuszenia śluzówki; ludzie kichają kiedy mają fantazje erotyczne lub są podnieceni. Do takiego wniosku doszli brytyjscy naukowcy: dr Mahomood Bhutta i dr Harold Maxwall. Zaobserwowali napady niekontrolowanego kichania u pacjenta, który tylko pomyślał o seksie. Znaleźli też około 17 osób z takim samym objawem i 2 u których kichanie było związane z osiągnięciem orgazmu.

Reklama

Zobacz też: Objawy grypy – jakie leki można stosować?