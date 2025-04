Ból gardła z reguły towarzyszy infekcjom. Możemy odczuwać ostry ból, drapanie lub pieczenie. Objawom tym często towarzyszy stan podgorączkowy. Tak rozpoczynające się zapalenie górnych dróg oddechowych możemy wyleczyć zostając dwa - trzy dni w domu. Jeśli pójdziemy przeziębieni do pracy, infekcja może mieć cięższy przebieg i istnieje duża szansa na to, że zarazimy innych.

Podczas leczenia infekcji warto jest stosować środki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Dobrym rozwiązaniem jest też użycie środków działających na samo gardło. Szczególnie polecane jest płukanie gardła.

„O ile ssanie tabletek można by porównać do przetarcia rąk higieniczną chusteczką, o tyle przepłukanie gardła przypomina już porządne umycie rąk pod bieżącą wodą z mydłem.” – mówi dr n. med. Ewa Gołębiewska z Kliniki Otolaryngologii Szpitala MSWiA.

Czasem infekcja związana z bólem gardła może mieć cięższy przebieg i przerodzić się, np.: w anginę. Bólowi gardła towarzyszy wtedy ból i powiększenie węzłów chłonnych na szyi, a na migdałkach może pojawić się biały nalot. Wtedy koniecznie należy zgłosić się do lekarza i sięgnąć po antybiotyk.

Przewlekłe lub nawracające dolegliwości bólowe gardła mogą mieć różne przyczyny. Powodem kłopotów może być klimatyzacja, która sprzyja wysuszaniu śluzówki. Do innych przyczyn należą problemy z układem trawiennym, takie jak: refluks czy przepuklina roztworu przełykowego.

Przewlekły ból gardła może być również symptomem raka. Niestety jest to dość częste schorzenie, które ze względu na podobieństwo objawów do zwykłej infekcji jest przez pacjentów bagatelizowane.

Warto zaznaczyć, że wykrycie tego typu nowotworów jest proste. Wystarczy zgłosić się do laryngologa, który pobierze z gardła wycinek do badania. Jeżeli nowotwór zostanie wcześnie rozpoznany, istnieją duże szanse na wyleczenie.

Źródło: „Gazeta Wyborcza” 2.03.2011/ak

