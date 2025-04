Wiele wskazuje na to, że coraz więcej osób po szczepieniach ma poważne objawy zakażenia koronawirusem, co wiąże się ze słabnącą z czasem skutecznością szczepionki (liczba przeciwciał w organizmie spada) oraz rozpowszechnieniem nowych wariantów wirusa.

Objawy COVID-19 u osób zaszczepionych są podobne do tych, które występują u osób niezaszczepionych. Jednocześnie są one często mniej nasilone. Według CDC osoby zaszczepione mają łagodniejsze symptomy infekcji wywołanej przez koronawirusa, rzadziej trafiają do szpitala i rzadziej choroba kończy się zgonem.

Po szczepieniu przeciw COVID-19 można zachorować z powodu koronawirusa. Chociaż zdarza się to rzadziej niż wśród osób niezaszczepionych, możliwy jest nawet ciężki przebieg choroby pomimo przyjęcia szczepionki. Głównym celem szczepień jest ochrona przed koniecznością hospitalizacji i zgonem. I to, według specjalistów, udaje się osiągnąć, a skuteczność szczepień jest bardzo wysoka.

To, jakie jest ryzyko zachorowania na COVID-19 po szczepionce, nie jest jasno określone. Różne źródła podają inne dane. Wpływ na wynik może mieć badany czas, wiek pacjentów, narażenie na wirusa, a także rodzaj przyjętej szczepionki. Ostatnie dane Ministerstwa Zdrowia wskazują, że w Polsce 0,39% osób w pełni zaszczepionych zostało zakażonych koronawirusem. Dane te jednak zmieniają się, ponieważ obserwuje się coraz większy udział osób zaszczepionych wśród ciężkich przypadków. Ministerstwo Zdrowia podaje te, że w grupie hospitalizacji i zgonów z powodu COVID-19 zaszczepieni mogą stanowić już 30%, jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie dni.

Według informacji CDC osoby niezaszczepione mają 6,1 razy większe ryzyko zakażenia koronawirusem i 11,3 razy większe ryzyko zgonu z powodu choroby COVID-19 niż osoby w pełni zaszczepione.

Na podstawie aplikacji ZOE COVID Study, która zbiera dane od osób zakażonych koronawirusem, udało się określić pięć najczęstszych objawów w każdej z tych grup: zaszczepieni w pełni, zaszczepieni jedną dawką, niezaszczepieni.

Główne objawy COVID-19 u osób w pełni zaszczepionych to:

katar,

ból głowy,

kichanie,

ból gardła,

uporczywy kaszel.

Nadal mogą pojawić się takie symptomy, jak gorączka, duszność oraz brak węchu, jednak plasują się one dalej.

Objawy COVID-19 u osób, które przyjęły jedną dawkę szczepienia to:

ból głowy,

katar,

ból gardła,

kichanie,

uporczywy kaszel.

U osób niezaszczepionych odnotowano takie objawy jak:

ból głowy,

ból gardła,

katar,

gorączka,

uporczywy kaszel.

Pojawiały się również utrata węchu (na 9. pozycji), duszność (na 30. pozycji) i inne objawy, które są jednak mniej powszechne.

Należy jednak zaznaczyć, że dane dotyczą szczególnie ludzi młodych, ponieważ to te osoby najczęściej dzieliły się informacjami na temat swojego stanu zdrowia poprzez aplikację.

Badanie opublikowane w październiku w „New England Journal of Medicine” dowiodło, że większość osób, która była w pełni zaszczepiona, przechodziła COVID-19 łagodnie lub bezobjawowo, jednak 19% badanych miało objawy utrzymujące się dłużej niż 6 tygodni.

Należy pamiętać, że osoby zaszczepione również zarażają. Badania wskazują, że nawet ci zaszczepieni, którzy nie mają objawów choroby, mają wysokie miano koronawirusa w nosie i gardle. Badanie było przeprowadzone na niemal 1500 w pełni zaszczepionych pracownikach służby zdrowia.

W innym z badań opublikowanych w naukowym piśmie „The Lancet” zauważono, że osoby zaszczepione nie tylko rzadziej wymagają hospitalizacji, lecz występuje u nich również mniejsze ryzyko pojawienia się więcej niż pięciu objawów oraz objawów długotrwałych (powyżej 28 dni) w porównaniu z osobami niezaszczepionymi.

W obliczu tych danych, osoby zaszczepione powinny nadal przestrzegać obowiązujących zasad profilaktyki, jak częste mycie i dezynfekowanie rąk oraz noszenie maseczek w miejscach, gdzie jest to obowiązkowe. A jeśli odczuwają objawy choroby, powinny wykonać test w kierunku koronawirusa, i w razie uzyskania dodatniego wyniku, pozostać w izolacji domowej. Najskuteczniejszą formą profilaktyki jest jednak przyjęcie przypominającej dawki szczepionki (tzw. trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19).

