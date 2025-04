Astygmatyzm (inaczej niezborność oka) koryguje się okularami z tzw. szkłami cylindrycznymi lub torycznymi soczewkami kontaktowymi. Można też zdecydować się na zabieg laserowy, który skutecznie rozprawi się z astygmatyzmem.

Reklama

Astygmatyzm przyczyny

Astygmatyzm wynika z nieprawidłowej budowy oka – zwykle rogówki (98 proc. przypadków), czasem soczewki (niekiedy astygmatyzm soczewkowy rozwija się w następstwie zaćmy).

W prawidłowo zbudowanym oku promienie świetlne skupiają się w jednym punkcie na siatkówce. W astygmatyzmie, z powodu nieprawidłowości krzywizn, wpadająca do oka wiązka promieni po załamaniu się skupia się w dwóch punktach. Powoduje to powstanie nieostrego obrazu.

Astygmatyzm krótkowzroczny i nadwzroczny

W astygmatyzmie krótkowzrocznym oba ogniska skupiają się przed siatkówką. Przy astygmatyzmie nadwzrocznym (dalekowzrocznym) – oba ogniska są za siatkówką. Istnieje też astygmatyzm mieszany – wówczas jedno ognisko znajduje się przed drugim.

Czerniak w gałce ocznej. Tak, to możliwe!

Astygmatyzm objawy

Wada do 1 dioptrii najczęściej powoduje tylko mrużenie oczu i częste mruganie (astygmatycy starają się w ten sposób uzyskać ostry obraz) i czołowe bóle głowy. Tak niewielki uszczerbek nie musi dawać istotnego pogorszenia widzenia.

(astygmatycy starają się w ten sposób uzyskać ostry obraz) i czołowe bóle głowy. Tak niewielki uszczerbek nie musi dawać istotnego pogorszenia widzenia. Jeśli astygmatyzm jest większy, obraz staje się nieostry i zniekształcony. W wyniku tego osoby z niezbornością oka, patrząc np. na krzyż, widzą dobrze tylko jedno jego ramię (nie dostrzegają wyraźnie jednocześnie linii pionowej i poziomej), a patrząc na źródła światła, choćby gwiazdy na niebie – plamki a nie punkty.

Astygmatyzm test

Zanim zbada cię okulista, możesz w domu przeprowadzić prosty tzw. astygmatyzm test. Poproś, by ktoś wykonał dla ciebie tzw. lustro astygmatyczne. To nic innego, jak narysowane na kartce papieru czarne linie o tej samej grubości, rozchodzące się w równych odstępach od kropki w centrum rysunku. Popatrz na ten rysunek z różnych odległości. Osoba, która nie ma astygmatyzmu będzie widziała wszystkie linie wyraźnie, wszystkie będą równe, jednakowo czarne i równo oddalone od siebie. Jeśli obraz widzisz inaczej, np. niektóre linie wydają ci się grubsze, jaśniejsze od pozostałych, a w dodatku niektóre z nich będą bardziej oddalone od siebie – prawdopodobnie masz astygmatyzm.

Astygmatyzm okulary

Astygmatyzm rogówkowy i soczewkowy można korygować, nosząc okulary z tzw. szkłami cylindrycznymi. Są tak szlifowane, by padające na nie światło załamywało się pod kątem prostym co umożliwia punktowe odbicie obrazu na siatkówce. Trudno jest się do nich przyzwyczaić, dlatego okuliści często korygują astygmatyzm etapami – zaczynają od szkieł słabszych i stopniowo zwiększają ich moc, by dojść do właściwej wartości. Unika się w ten sposób "buntu oka".

Astygmatyzm soczewki

Dla tych, którzy nie lubią nosić okularów wymyślono tzw. soczewki kontaktowe toryczne. Działają one tak, jak szkła cylindryczne w tradycyjnych okularach.

Reklama

Chcesz wiedzieć więcej o oczach, diagnozowaniu i leczeniu wad wzroku?