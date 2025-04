Noszę szkła kontaktowe. Czy osłaniają one oczy przed promieniowaniem UV?

Porada okulisty:

Soczewki kontaktowe chronią przed promieniowaniem UV, ale w sposób niewystarczający. Dlatego podczas dużego nasłonecznienia powinna Pani nosić dodatkowo okulary słoneczne z odpowiednimi filtrami. Warto sprawdzić, czy mają zarówno filtry UVA, jak i UVB (niektóre chronią tylko przed jednym rodzajem promieniowania). Jeśli z jakichś powodów nie może Pani założyć okularów, można doraźnie zastosować nawilżające krople do oczu z filtrem UV. Na co dzień jednak lepiej sprawdzą się przylegające do twarzy okulary słoneczne z dużymi szkłami – im są większe, tym mniej promieniowania wpuszczą do oka.