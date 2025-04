Nie łatwe zadanie



Wielu z nas stanęło przed koniecznością zakupu pierwszych oprawek dla swojego dziecka. Nie jest to proste zadanie, szczególnie jeśli sami nie nosimy ani nie nosiliśmy żadnych okularów i nie wiemy, na co trzeba zwrócić uwagę.

Idealnym rozwiązaniem byłyby okulary, które nasza pociecha chętnie będzie nosić oraz nie trzeba ich będzie co chwile naprawiać.

Szeroki wybór



Obecnie u optyka będziemy mieć do wyboru ogromną ilość opraw dla najmłodszych. Dostępna na rynku oferta zapewnia szeroki wybór wszystkich rodzajów konstrukcji oprawek – czy to pełnych, czy tych na żyłkę.

Jednak zanim zaczniemy dopasowywać oprawki, musimy sprawdzić, jakie są zalecenia okulisty dla naszego dziecka.

Część dzieci będzie musiała nosić okulary przez cały dzień, zaś dla innych zalecane będzie ich zakładanie tylko w szkole, kiedy muszą czytać z tablicy. W niektórych przypadkach można znaleźć bardziej szczegółowe zalecenia dotyczące na przykład rekomendowanej wielkości i kształtu oprawki.

Pamiętajmy, że owalne oprawki zapewniają większe pole widzenia.

Wspólna decyzja



Zanim ostatecznie zdecydujemy się na zakup danych oprawek, upewnijmy się, że w pełni podobają się one naszemu dziecku i chętnie je będzie nosiło. W przeciwnym razie musimy liczyć się z koniecznością nabycia innych oprawek, które nasza pociecha bez problemu założy.

Pomoc optyka



Przede wszystkim trzeba pamiętać, że nie wszystkie rodzaje szkieł będą nadawać się do wstawienia do wszystkich rodzajów oprawek. Dlatego też poprośmy optyka o pomoc w ich doborze. Jeżeli nasza pociecha będzie musiała nosić szkła o dużej mocy, to powinniśmy szukać mniejszych oprawek, kształtem zbliżonym do owalu.

W ten sposób uda nam się w znaczący sposób zredukować grubość szkieł na ich krawędziach, dzięki temu okulary będą bardziej estetyczne.

W takim przypadku możemy też pokusić się o rozważenie szkieł pocienianych.

Bezpieczeństwo dziecka

Przy wyborze optymalnych szkieł trzeba również pamiętać o bezpieczeństwie ich użytkowania. Nie poleca się dla dzieci szkieł szklanych, gdyż mogą one trwale uszkodzić wzrok w przypadku ich rozbicia czy wystąpienia uszkodzeń mechanicznych.

Minimum zalecanym są szkła plastikowe, zaś optymalnym rozwiązaniem są szkła wykonane z poliwęglanu lub Trivex'u.

Zalety szkieł



Oba materiały cechuję się bardzo dużą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne oraz zarysowania. Dodatkową ich zaletą jest mniejsza waga - w porównaniu ze szkłami plastikowymi oraz ochrona przed promieniowaniem UV.

W obecnych czasach dzieci dużo czasu spędzają przed telewizorem czy komputerem, dlatego też warto rozważyć możliwość uszlachetnienia szkieł powłoką antyrefleksyjną, która stanowi dodatkową ochronę dla naszych oczu.

Dopasuj oprawki



Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe dopasowanie oprawek dla dzieci, które powinny być nieco większe, aby uniknąć sytuacji, kiedy dziecko będzie patrzeć nie przez szkła, a ponad oprawką. Poprośmy optyka o ich właściwe dopasowanie, aby nie uwierały one za uszami, ani nie były zbyt ciasne na skroniach.

Lepiej będą sprawdzać się oprawki, które mają zauszniki na zawiasach, które można wyginać o 270 stopni. Jest to właśnie ta część oprawek okularowych, która ulega najczęściej uszkodzeniom mechanicznym.

Dodatkowo powinniśmy uświadomić dziecku jak prawidłowo zakładać i zdejmować okulary oraz jak je przechowywać, aby zapewnić im dłuższą eksploatację.

Dwie pary okularów



Zamawiając okulary dla dzieci, warto zaopatrzyć się w dwie pary naraz. Często zamawiając podwójną parę, możemy liczyć na korzystny rabat.

Jest to szczególnie ważne dla dzieci, które mają dużą wadę wzroku i w przypadku uszkodzenia bądź zgubienia okularów nie mogą bez nich normalnie funkcjonować.

