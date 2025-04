Najpierw wybieramy szkła okularowe

Należy pamiętać, że w okularach równie ważne (albo nawet ważniejsze) dla ładnego wyglądu - są szkła. Żeby całe okulary były estetyczne, optyk zamówi u producenta szkła specjalnie pod naszą oprawę. Będą one tak dobrane (zoptymalizowane), by np. nie wystawały poza nią, by atrakcyjnie wyglądały także wtedy, gdy zdecydujemy się na tzw. oprawy bezramkowe – gdzie to właśnie szkła stanowią o estetyce okularów. Ładnie też wyglądają okulary, w których szkła i oprawy są zgrane kolorystycznie.

- Oferujemy szkła plastikowe właściwie w nieograniczonej gamie kolorystycznej, mówi Danuta Bernady specjalista ds. uszlachetniania chemicznego z firmy JZO. - Szkła barwione nie tylko wspomagają i chronią wzrok, ale po prostu są ładne. Zauważyły to już dawno gwiazdy światowego show biznesu, np. Bono.

Reklama

Zdrowe okulary to wygodne okulary

Wybierając okulary powinniśmy zwrócić uwagę na wygodę ich użytkowania. Współczesne szkła to nie tylko „środki pomocnicze w korekcji wzroku”, ale wyroby medyczne mające nam gwarantować komfort w codziennym użytkowaniu, zarówno podczas pracy, jak i podczas odpoczynku.

Zobacz też: Najnowsze trendy w okularach

Reklama

Okulary na każdą okazję

- Soczewki progresywne, zapewniające dobre widzenie na każdą odległość, docenią osoby w średnim wieku, mające problemy z dobrym widzeniem bliży. Będą z nich zadowoleni zarówno nauczyciele, stomatolodzy, pracownicy biurowi, jak i gospodynie domowe, które podczas zakupów przeczytają to, co jest napisane drobnym drukiem na etykiecie, np. proszku do prania, ale i zobaczą to, co znajduje się na pólkach w oddali – mówi Renata Makuc, okulista.

Jeżeli chcemy mieć jedną parę okularów w różnych warunkach oświetlenia, możemy wybrać soczewki fotochromowe, które zaciemniają się i rozjaśniają w zależności od tego gdzie przebywamy. Są one tak zróżnicowane, że intensywność ich zabarwienia zależy od tego czy przebywamy na wolnym powietrzu (np. pracując na budowie, uprawiając sporty) czy w pomieszczeniach. Najnowsze konstrukcje XTRActive lub Drivewear zaciemniają się także za szybą samochodu, co wydaje się być szczególnie ważne w przypadku kierowców zawodowych z wadami wzroku.

Nawet sportowcy z wadami wzroku, już nie muszą być skazani na posiadanie oddzielnych okularów przeciwsłonecznych lub jak narciarze - na noszenie okularów korekcyjnych pod goglami. Teraz mogą zdecydować się na okulary Relax z barwionymi lub fotochromowymi soczewkami, specjalnie skonstruowanymi do okularów sportowych.

Zobacz też: Grzechy przeciwko okularom

Źródło: kwartalnik IZOPTYKA , www.jzo.com.pl