Szkło i nie tylko



Funkcjonalność każdego typu okularów koncentruje się wokół soczewki. To ona wyznacza pole widzenia, decydując o faktycznej użyteczności wybranego modelu. Soczewki powszechnie dzieli się na:

*mineralne (szklane)

*plastikowe (organiczne) – lżejsze i bardziej odporne na stłuczenia:

standardowe,

polimerowe,

poliwęglanowe,

z trivexu.

Szczególnie w przypadku doboru szkieł korekcyjnych warto pójść po radę do optyka, który dostosuje je precyzyjnie do naszych potrzeb, wskazując niejednokrotnie dodatkowe właściwości. W ostatnich latach sporą popularnością cieszą się szkła fotochromowe, chroniące dodatkowo przed działaniem promieni słonecznych.

Opinie specjalistów są też bardzo pomocne przy przyglądaniu się pozostałym częściom składowym okularów. Często jednak ograniczamy się wyłącznie do oceny wyglądu tandetnych, nietrwałych opraw, zalegających masowo na ulicznych straganach.

W dobrej oprawie



W czasach, gdy moda i design mają przemożny wpływ na nasze wybory, szczególnie ważne jest, by łączyły się one z walorami praktycznymi produktu. Kształt, rozmiar, a przede wszystkim budowa opraw okularowych to coś więcej, niż tylko elementy estetyczne.

„Różne nawyki użytkowników sprawiają, że jednym z istotniejszych wyznaczników szeroko pojętej atrakcyjności okularów jest ich wytrzymałość” – podkreśla Janusz Szwaczka z firmy Liw Lewant – „Obecnie do najtrwalszych należą rozwiązania powstałe z połączenia stali, chromu i tytanu”.

Specjalne urządzenia powlekające wysokogatunkową stal warstwą tytanu wykorzystują technologię, którą stosowano również przy produkcji pojazdów wysyłanych w przestrzeń kosmiczną. Dają bowiem bardzo mocny, a jednocześnie lekki i elastyczny stop, idealny do wielokrotnego i bardzo intensywnego eksploatowania. Aby jednak ostateczny efekt oznaczał jakość ważna jest też dbałość o każdy, nawet najmniejszy detal.

Elastyczny materiał oraz ręczny montaż, np. podnosków, umożliwia precyzyjne przystosowanie ich do owalu twarzy. Dzięki testom zawiasów, polegającym na wielokrotnym otwieraniu i zamykaniu ich, producenci są w stanie oceniać stopień wytrzymałości swoich wyrobów. Jeśli nie chcemy narażać się na częste poszukiwania kolejnych, „jednorazowych” okularów, powinniśmy sprawdzać z czego zostały wykonane. Czasem pomoże nam w tym strona producenta lub po prostu opinia optyka.

Zgrana para



Finalny produkt powstaje oczywiście dopiero z połączenia soczewek z oprawami, co również wiąże się z pewnymi wskazaniami. O ile oprawki pełne pasują do każdego rodzaju szkieł, to w przypadku tzw. żyłkowych lub bezramkowych stosuje się wypełnienia organiczne. Dla wielu osób to właśnie wygląd obramowania stanowi główny argument przy wyborze danego modelu.

Nieograniczone możliwości w kreowaniu form i wzorów sprawiają, że na rynku pojawia się mnóstwo ciekawych rozwiązań estetycznych, zarówno tych klasycznych, jak i bardziej abstrakcyjnych. Niekiedy tworzone są całe limitowane serie tematyczne.

„Aby design kolejnych kolekcji był gustowny, a jednocześnie za każdym razem innowacyjny, podejmuje się współpracę z artystami, uczelniami plastycznymi czy nawet producentami biżuterii” – dodaje ekspert.

Źródło: materiały prasowe Pointb PR/JM

