Ćwiczenia te mogą wydawać się banalne, ale pozwalają „przypomnieć” naszym oczom, jak prawidłowo pracować. Podczas pracy na komputerze nasze oczy skupione są na niewielkiej płaszczyźnie znajdującej się w tej samej odległości. Choć oglądamy obrazy sprawiające wrażenie trójwymiarowości i ogromnych przestrzeni – naszych oczu nie da się oszukać. Nasz mózg interpretuje widziany obraz jako trójwymiarowy – oglądając film wydaje nam się, że naprawdę widzimy horyzont, dalekie przestrzenie, krajobrazy.

W rzeczywistości jednak nasze oko nie zmienia akomodacji – cały czas nastawione jest na obserwowanie punktów znajdujących się w tej samej odległości od gałki ocznej, równej odległości oddalenia monitora od twarzy. Aby zmienić akomodację naszego oka powinniśmy wykonać kilka ćwiczeń.

Ćwiczenie 1

Co 10-20 minut przenieśmy wzrok na przedmiot oddalony od nas co najmniej o 6-7 metrów. Wzrok utrzymujemy na tym przedmiocie kilkanaście sekund, próbując bardzo dokładnie zobaczyć jego krawędzie, strukturę etc.

Ćwiczenie 2

Co 30 minut zamknij oczy na ok. 2 minuty. Patrz się w powstałą ciemność aż do momentu, kiedy ustaną wszystkie błyski i mroczki.

Ćwiczenie 3

Ćwicz mięśnie gałek ocznych. Nie poruszając głową popatrz w górę, w dół, w prawo i w lewo. Następnie wybierz jednolite tło o łagodnym odcieniu i rysuj wzrokiem ósemki.

Ćwiczenie 4

Poćwicz szybką zmianę akomodacji. Weź do ręki długopis, wyprostuj się, unieś rękę tak, aby końcówka długopisu znajdowała się na linii wzroku w odległości ok. 30 cm. Następnie patrz na zmianę: na końcówkę długopisu i na wybrany wcześniej punkt na linii wzroku oddalony o kilka metrów. Postaraj się, aby ruch poziome i pionowe gałek były minimalne.

Ćwiczenie 5

W każdej możliwej sytuacji staraj się, aby Twój wzrok odpoczywał na kolorze zielonym. Jeżeli możesz – ustaw na biurku w miejscu swojej pracy niedużą roślinę (nie powinna cię rozpraszać).

Na koniec pamiętaj także, aby często mrugać. Spróbuj wyrobić sobie odruch, np. przy każdym sięganiu po herbatę zaczynaj świadomie i intensywnie mrugać. Po jakimś czasie wejdzie Ci to w nawyk.

Uwaga! Nie pocieraj oczu. Niektórzy mają nawyk pocierania zmęczonych oczu, czasem jest to odruch bezwarunkowy przy wysuszonej rogówce. Przy pocieraniu wytwarza się histamina, która dodatkowo nasila uczucie swędzenia i pieczenia oczu.

