Rób przerwy w pracy

Chociaż przez pracę na komputerze najbardziej cierpią nasze oczy, nie można zapominać, że nasz organizm tworzy całość, w której jeden układ wpływa na drugi. Zbyt długa koncentracja wpływa na napięcie mięśni twarzy i oczu, zaburzając akomodację. Dlatego konieczne jest robienie przerw w pracy. Muszą być to przerwy, dzięki którym odpoczną nie tylko nasze oczy, ale także umysł. Udowodniono, że bardziej efektywne są częstsze, ale krótsze przerwy. Co godzinę powinniśmy robić 5-minutową całkowitą przerwę w pracy, najlepiej wykorzystaną na spacer.

Właściwe ustaw oświetlenie

Podczas pracy na komputerze musimy zmierzyć się z dwoma problemami – różnicą w świetle naturalnym i sztucznym wytwarzanym przez monitor oraz różnicą jasności monitora i naszego otoczenia. Nie powinno się łączyć światła naturalnego ze sztucznym, ale jeżeli jest to niemożliwe staramy się zlikwidować różnice oświetlenia. Oświetlenie powinno być ogólne i jednolite. Ekran nie powinien znajdować się bezpośrednio na tle okna, ani naprzeciw niego. Na ekranie unikamy obecności odblasków i odbić, które rozpraszają nasz wzrok. Patrząc na ekran powinniśmy mieć wrażenie, że emituje takie samo światło, jakie nas otacza. Jednym słowem powinniśmy widzieć obraz, bez możliwości odróżnienia światła monitora.

Przystosuj odpowiednio monitor i ustawienie ekranu

Dobry ekran, to optymalny ekran. Duże monitory męczą nasz wzrok i w rzeczywistości zmniejszają efektywność naszej pracy. Najlepsze są wyświetlacze o wielkości od 15″ do 19″. Odległość ekranu od twarzy powinna wynosić minimum 50 cm, a rozdzielczość monitora powinna być ustawiona tak, żeby obraz widziany z tej odległości był wyraźny. Monitor należy ustawić tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na linii naszego wzroku. Wtedy nasze spojrzenie będzie skierowane lekko do dołu, a szyja automatycznie nieznacznie się ugina i rozluźnia.

Przystosuj swoje miejsce pracy

W dużych firmach klimatyzacja jest dzisiaj niemal standardem. Jest to duży komfort dla naszego samopoczucia, za które jednak zapłacić mogą nasze oczy. Klimatyzacja znacznie wysusza powietrze w pomieszczeniu. Jeżeli nie ma możliwości wietrzenia klimatyzowanego pomieszczenia, zapewnij sobie nawilżacze powietrza. Możesz również stosować sztuczne łzy, które wspomogą Twoją naturalną walkę z suchością. Pij dużo płynów – to zawsze pomaga w nawodnieniu i nawilżeniu naszych błon śluzowych i spojówek.

