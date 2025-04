Zmęczone oczy nie dodają urody. Skóra, która je otacza, jest bardzo cienka i wrażliwa na podrażnienia - może się zaczerwienić od tarcia podczas demakijażu lub zareagować obrzękiem na kosmetyk, który nakładasz na twarz. Czasem wydają się zapuchnięte, gdy za mało śpisz albo za dużo przesiadujesz przed komputerem. Poznaj kilka prostych sposobów na przywrócenie oczom pełnego blasku.

5 sposobów na zmęczone oczy



1. Budzisz się z obrzękami powiek

Pomoże przelewanie bieżącą wodą - raz ciepłą, raz chłodną. Jak to zrobić? Po prostu pochyl się nad wanną lub umywalką, zamknij oczy i podsuń twarz pod bieżącą wodę. Osusz skórę ręcznikiem i nałóż żel (np. ze świetlikiem, Floslek, ok. 6 zł) delikatnie masując skórę dolnych powiek i górnych, od wewnętrznego kącika oka ku skroni.



2. Pieką cię oczy

Nie pocieraj ich, bo będzie jeszcze gorzej! Lepiej pomrugaj. Mrugaj seriami: 6 razy w szybkim tempie zamykaj oczy, następnie na kilka sekund zostań z zamkniętymi powiekami, znów pomrugaj. Wykonaj 5 serii takich ćwiczeń, a na pewno poczujesz ulgę.



3. Masz cienie pod oczami

Jeśli to nie jest twoja cecha wrodzona, przyczyną może być zbyt mała ilość snu (mniej niż 6-7 godzin). Na te objawy braku wypoczynku pomoże minikriozabieg: dwie kostki lodu owiń w lekko zwilżone chusteczki higieniczne i przyłóż na kilkanaście sekund do skóry pod oczami. Powtórz 5-6 razy. Chłód poprawi krążenie krwi w skórze, obkurczy prześwitujące przez nią naczyńka krwionośne, dzięki czemu staną się mniej widoczne.



4. Zaczerwienione oczy i powieki

To częsty efekt podrażnienia po nałożeniu kosmetyku z uczulającym składnikiem albo niewłaściwie wykonanego demakijażu. Pomogą okłady ziołowe – ze świetlika lekarskiego, kopru włoskiego lub kwiatów lipy. Przygotuj napar z wybranego ziela (może być herbatka ekspresowa) zaparzając je ok. 3-5 min w 1/2 szklance wrzątku. Przecedź i schłodź napar do temperatury pokojowej. Zanurz w nim płatki bawełniane i przyłóż je na zamknięte powieki na ok. 5 minut.



5. Podrażnione spojówki i powieki

Przepłucz oczy solą fizjologiczną (warto ją mieć w swojej apteczce – ok. 6 zł/100 ml). Jeśli nie masz jej pod ręką użyj przegotowanej wody. Nabierz na łyżkę stołową i ostrożnie przelej oko przytrzymując palcem uchyloną powiekę. Później zamknij oczy na 2-3 minuty i pozwól im odpocząć. Na pewno pomoże.

