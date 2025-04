Soczewki kontaktowe to idealne rozwiązanie dla osób, które mają wadę wzroku, ale cenią sobie aktywne i niezależne życie na co dzień – bez konieczności uważania na okulary, przecierania ich, czyszczenia i reagowania na to, że często parują. Wiele z nas źle się ponadto czuje w okularach i uważa, że soczewki są nie tylko wygodniejsze, ale też wyglądają lepiej. W dodatku dają ciekawe możliwości, na przykład zmiany koloru oczu.

Jakie zatem soczewki kontaktowe możemy kupić, ile kosztują i jak je prawidłowo zakładać i zdejmować?

Soczewki kontaktowe – rodzaje



Soczewki kontaktowe ze względu na materiał wykonania dzielimy na miękkie i twarde, a ze względu na czas noszenia – na jednodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, trzymiesięczne i roczne.

Soczewki jednodniowe są najbardziej polecane przez okulistów ze względu na to, iż są najbardziej higieniczne.

Soczewki mogą być ponadto:

dzienne (noszone przez 6-12 godzin w ciągu doby),

elastyczne (można je nosić kilka dni bez przerwy),

ciągłe (można je nosić nawet miesiąc non-stop).

Ile kosztują soczewki kontaktowe?



Ceny soczewek kontaktowych zależą od producenta, ilości soczewek w opakowaniu oraz od tego, jak długo możemy je nosić. Przykładowo opakowanie soczewek miesięcznych (3 sztuki) kosztuje średnio 40-70 zł, a jednodniowych (30 sztuk) – 60-150 zł.

Jak dbać o soczewki kontaktowe?

Jak prawidłowo zakładać soczewki kontaktowe?



Przed zakładaniem soczewek należy bezwzględnie umyć ręce i osuszyć je ręcznikiem – najlepiej jednorazowym. Warto zakładanie soczewek rozpocząć zawsze od tego samego oka, aby w przyszłości uniknąć pomylenia.

Na początku wyciągamy soczewkę na palec i sprawdzamy, czy nie wywinęła się. Palcem tej samej lub drugiej ręki wywijamy powiekę lub odsuwamy ją tak, by zrobić miejsce na umieszczenie soczewki. Niektórzy lubią odsuwać górną część powieki, innym zaś wygodniej jest odciągnąć dolną jej część.

Następnie przykładamy soczewkę do oka, a po umieszczeniu jej w środku mrugamy, by odpowiednio się ułożyła. Czynności powtarzamy dla drugiego oka.

Jak wyjąć soczewki?



Myjemy i dokładnie osuszamy ręce. Zaczynamy wyjmowanie soczewek zawsze od tego samego oka, aby się nie pomylić. Spoglądamy ku górze, odsuwając dolną powiekę. Następnie zsuwamy soczewkę, ujmujemy ją w palce lub przesuwamy delikatnie tak, by się odkleiła od oka.

Soczewki inne niż jednodniowe należy umieścić w czystym opakowaniu wypełnionym płynem do soczewek.

6 mitów o soczewkach kontaktowych