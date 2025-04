Datura, czyli bieluń dziędzierzawa

Co to jest bieluń dziędzierzawa?

Bieluń dziędzierzawa, inaczej datura stramonium, to roślina pochodząca z Meksyku, obecnie występująca w Europie i Ameryce Północnej. Jest zieloną, jednometrową rośliną o działaniu silnie trującym i halucynogennym. Wydziela mocny, słodkawy, bardzo charakterystyczny zapach, który już sam w sobie odurza.

Bieluń ma piękne, duże, lejkowate kwiaty, które kwitną od lipca do pierwszych przymrozków. To chyba właśnie dzięki temu roślina stała się bardzo popularna w Polsce, jako ozdoba domów i ogrodów.

Jej potoczne, ludowe nazwy to m. in. denderewa, diabelskie ziele, durna rzepa, trąba anioła.

Zobacz też: Marihuana – zakazany narkotyk

Reklama

Niebezpieczna w kontakcie

Wydawać by się mogło, że bieluń to roślina idealna. Jednak niesie ona ze sobą pewne niebezpieczeństwo. Jest to ziele, które po spożyciu stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Zatruciom często ulegają dzieci, które mogą przypadkowo zjeść nasiona bielunia. Rozgryzienie przez dziecko nawet 5-10 nasion może spowodować nawet śmierć. Dla człowieka dorosłego groźne staje się spożycie 15-25 nasion.

Ważne: Zatruć można się każda rośliną, która tak jak bieluń, zawiera alkaloidy tropanowe. Jednak bieluń jest bardziej niebezpieczny, ponieważ może spowodować atak psychotyczny.

Często młodzi ludzie eksperymentujący ze środkami odurzającymi spożywają w tym celu bielunia, ponieważ jest on bardziej dostępny niż narkotyki. Bieluń działa pobudzająco na układ ośrodkowy układ nerwowy i porażająco na obwodowy układ przywspółczulny, czym wywołuje silne pobudzenie. Po zażyciu nasion, owoców z nasionami albo wysuszonych liści bielunia występują halucynacje. Skutki uboczne takiej „zabawy” są bardzo nieprzyjemne, mogą skończyć się hospitalizacją, a nawet śmiercią.

Polecamy: Psychodeliki – galeria

Objawy zatrucia bieluniem dziędzierzawą to:

Wzrokowe i słuchowe omamy .

. Stany lękowe.

Senność.

Rozszerzenie źrenic.

Zaczerwienienie skóry.

skóry. Zahamowanie wydzielanie łez, śliny, potu.

Przyspieszona czynność serca.

Wymioty.

Trudności w połykaniu .

. Czasem mogą wystąpić również drgawki.

Po fazie pobudzenia może pojawić się śpiączka.

Reklama

Zatrucie bieluniem dziędzierzawą leczone jest w szpitalu przez płukanie żołądka i terapię objawową. Pilokarpina jest odtrutką stosowaną przy tym zatruciu, czasem konieczna jest również intubacja.