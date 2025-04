Zapalenie tchawicy dzielimy na ostre i przewlekłe. Postać ostra jest najczęściej powikłaniem grypy i mija po kilku dniach, przewlekła zaś – współtowarzyszy chorobom oskrzeli lub krtani. Jak diagnozuje się zapalenie tchawicy i po jakich objawach można je rozpoznać?

Jak dochodzi do zapalenia tchawicy?



Zapalenie tchawicy jest najczęściej powikłaniem zapalenia oskrzeli lub krtani. Obejmuje zapalenie środkowego odcinka dróg oddechowych od krtani po oskrzela. Może wiązać się z zakażeniem bakteryjnym lub – częściej – wirusowym.

W tym drugim przypadku za chorobę odpowiadają wirusy paragrypy, grypy, RSV, rhinowirusy i adenowirusy. To oznacza, że do zakażenia dochodzi drogą kropelkową – przebywanie z chorym może skończyć się podłapaniem wirusa. Choroba szybko rozprzestrzenia się też w przedszkolach, szkołach oraz miejscach pracy. Szczególnie podatne są na nią dzieci.

Na zapalenie tchawicy narażone są także osoby pracujące w klimatyzowanych pomieszczeniach, a także miejscach suchych i zapylonych. U palaczy może dojść do przewlekłego zapalenia tchawicy.

Objawy zapalenia tchawicy – jak rozpoznać chorobę?



Kilka dni po zainfekowaniu u chorego pojawiają się objawy, które wskazują na zakażenie układu oddechowego. Najbardziej charakterystycznym jest kaszel, początkowo bardziej łagodny, z czasem zmieniający się w głęboki lub wręcz szczekający. Jest on spowodowany niedrożnością tchawicy i jej obrzękiem zapalnym.

Chory może także mieć problemy z oddychaniem, a także odczuwać ból w mostku w trakcie kaszlu i wdychania powietrza.

Inne objawy pojawiające się podczas zapalenia tchawicy to:

osłabienie,

katar,

świszczący oddech,

ropna wydzielina,

zmęczenie,

ból gardła,

ból głowy,

zawroty głowy,

senność,

wysoka gorączka,

duszności.

Ile trwa zapalenie tchawicy?



Zapalenie tchawicy dzielimy na ostre i przewlekłe. To pierwsze trwa zazwyczaj od 4 do 7 dni. Początkowo choroba może przypominać przeziębienie, z czasem jednak objawy przybierają na sile. Zazwyczaj zapalenie tchawicy obserwuje się jesienią, zimą i wiosną, może się ono rozwijać w wyniku chorób serca, nerek lub rozedmy płuc.

Diagnostyka zapalenia tchawicy



Jeśli pojawią się u nas niepokojące objawy wskazujące na zapalenie tchawicy, najlepiej udać się do laryngologa. Lekarz osłucha klatkę piersiową pod kątem nieprawidłowości w oddychaniu, a by ostatecznie potwierdzić diagnozę, może zlecić dodatkowe badania. Należą do nich:

pobranie wymazu z gardła,

wykonanie RTG klatki piersiowej i tchawicy,

wykonanie pomiaru saturacji krwi tlenem.

