Mimo przestrzegania zasad higieny intymnej, zdarzają się sytuacje, które sprzyjają infekcjom narządów płciowych. Należy wtedy zachować większą ostrożność i pomyśleć o odpowiedniej profilaktyce zakażeń.

Przyjmowanie pigułek antykoncepcyjnych lub terapii hormonalnej

Kobiety stosujące takie leki są bardziej wrażliwe na infekcje. Uważa się, że odpowiada za to zmiana pH pochwy na mniej kwaśne i tym samym bardziej sprzyjające rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych. Warto więc od czasu do czasu wspomóc się dodatkową porcją „dobrych bakterii” czyli pałeczkami kwasu mlekowego, zawartymi w probiotykach.

Ciąża

Niestety kobiety ciężarne są bardziej podatne na zakażenia. Bardzo często przytrafia im się grzybica pochwy lub zakażenie układu moczowego. Dlatego w ciąży obowiązuje ścisła kontrola stanu zdrowia przez ginekologa. Przeważnie są to niegroźne infekcje, dające się skutecznie leczyć. Warto również skontrolować stan pochwy przed zajściem w ciążę. Lepiej wcześniej wyleczyć toczące się zakażenia.

Antybiotykoterapia

Antybiotyki to wspaniałe osiągnięcie medycyny, bardzo skuteczne w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Niestety ich skutkiem ubocznym jest niszczenie także dobrej, fizjologicznej flory bakteryjnej, nie tylko patogennych drobnoustrojów. W przewodzie pokarmowym może to skutkować biegunką, a w pochwie – infekcją grzybiczą. Lepiej przyjąć zasadę, że antybiotyki to ostateczność i przyjmować je, gdy są naprawdę konieczne. Większość infekcji układu oddechowego jest powodowana przez wirusy, a nie przez bakterie. Dlatego pamiętaj o swojej ochronnej florze bakteryjnej i nie wymagaj od lekarza przepisania antybiotyku zawsze, gdy jesteś przeziębiona. Jednak w sytuacji, kiedy kuracja antybiotykowa jest potrzebna, nie rezygnuj z niej. Możesz wtedy zadbać o profilaktykę, przyjmując probiotyki

Cukrzyca

Sprzyja zakażeniom, zwłaszcza grzybiczym. Jeśli chorujesz na tę chorobę, dbaj o prawidłowe stężenie cukru we krwi i dobrze kontroluj cukrzycę. Natomiast jeżeli grzybica pochwy zdarza Ci się często – zbadaj poziom cukru we krwi, żeby sprawdzić czy nie masz cukrzycy.

Niedobory odporności

Predysponują do infekcji, które przeważnie mają bardzo poważny przebieg i ciężko się leczą. Niedobór odporności może być wrodzony lub nabyty – np. powodowany przez wirusa HIV i zespół AIDS. Jeśli miałaś w swoim życiu kontakty seksualne z różnymi partnerami, możesz zrobić test na HIV. Badanie to jest bezpłatne i anonimowe, można je wykonać przy szpitalach zakaźnych.

Częste podróże

Zmiana klimatu i otoczenia może chwilowo obniżać naszą odporność. Gdy dochodzi do tego zmęczenie i brak snu związany ze zmianą czasu, łatwo o infekcje, także narządów płciowych. Jeśli czeka Cię wyjazd lub Twoja praca wymaga częstego podróżowania, warto zaopatrzyć się w probiotyki. Siedmiodniowa kuracja zapewni Ci ochronę i spokój.