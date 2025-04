Jak czyścić zęby flosserem?

Nitkowanie zębów powinno stać się codziennym, dobrym nawykiem, pozwalając utrzymać zdrowe zęby i dziąsła. Możesz to sobie ułatwić dzięki flosserom, specjalistycznym przyrządom do nitkowania. Przeczytaj, czym jest flosser i dlaczego warto go używać.



Reklama

fot. Fotolia



Jeśli nie przepadasz za nitkowaniem zębów, flossery mogą być idealnym rozwiązaniem dla ciebie!

Czym jest flosser?

Flosser to prosty w użyciu uchwyt do nici dentystycznej. Niektóre z uchwytów posiadają wymienne główki, dozownik długości nici oraz ostrze do jej odcinania. Jego działanie jest banalnie proste: zamiast nawijać nić na palce, zostaje ona rozpięta między ramionami flossera. Dzięki temu dostęp do przestrzeni międzyzębowych jest łatwiejszy, a samo nitkowanie zębów o wiele przyjemniejsze.

Dlaczego warto używać flosserów?

Flossery możemy porównać do szczoteczek elektrycznych. Efektywność szczoteczki manualnej i elektrycznej jest podobna, jednak użycie tej drugiej znacznie prostsze i wygodniejsze. Podobnie jest z flosserami. Dzięki swojej budowie flosser ułatwia czyszczenie nawet trudno dostępnych przestrzeni międzyzębowych, do których ciężko dosięgnąć nawiniętą na palce nicią dentystyczną. To z kolei przekłada się na lepszą higeinę jamy ustnej i zmniejszenie wyryzka chorób, np. próchnicy zębów czy paradontozy.

Kto powinien zdecydować się na używanie flossera?

Flosser jest szczególnie wskazany przy oczyszczaniu powierzchni stycznych zębów w przestrzeni międzyzębowej w bocznych odcinkach uzębienia. Polecany jest osobom o obniżonej sprawności manualnej, a także tym, którym brakuje czasu na tradycyjne nitkowanie zębów.

Dowiedz się też, jak prawidłowo myć zęby i jak wybrać pastę do zębów idealną do twoich potrzeb!

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Jordan 3-w-1 Flosser