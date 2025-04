Dokucza ci uciążliwe uczucie nieświeżego oddechu? Pomocne może być regularne korzystanie z płynów do płukania jamy ustnej! Dowiedz się, dlaczego warto ich używać i zobacz nasz przegląd z cenami dostępnych na rynku preparatów.

Jakie są najczęstsze przyczyny nieświeżego oddechu?

Za powstawanie nieświeżego najczęściej oddechu odpowiedzialne są bakterie bytujące w jamie ustnej. Rozkładając resztki pokarmu, niszcząc szkliwo i powodując próchnicę oraz choroby dziąseł przyczyniają się do rozwoju przykrej dolegliwości, jaką jest nieświeży oddech. Wśród innych czynników wymienić należy:

palenie papierosów,

choroby dróg oddechowych,

cukrzycę,

niewydolność nerek,

chorobę wrzodową,

refluks,

brak prawidłowej higieny jamy ustnej.

Dlaczego warto używać płynów do płukania jamy ustnej?

Płyny do płukania jamy ustanej pomagają usunąć zalegające resztki pokarmu i mają działanie antybakteryjne. Niektóre z płynów oprócz swojego działania antybakteryjnego pomagają także niwelować objawy nadwrażliwości zębów czy łagodnie wspierają proces ich wybielania.



Najlepiej wybierać płyny z zerową zawartością alkoholu w składzie. Należy także pamiętać, aby po użyciu płynu nie płukać jamy ustnej wodą! Użycie płynu po każdym myciu zębów wpływa zmniejszenie negatywnego wpływu bakterii na zęby i znaczący wzrost komfortu i uczucia świeżości. W nagłych przypadkach możesz również skorzystać z odświeżaczy do ust, których niewielki rozmiar pozwala nosić je na co dzień przy sobie, np. w torebce.

